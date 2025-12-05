  • Спортс
  • Бильярд
  • Новости
  • Снукер. Чемпионат Великобритании. 1/8 финала. Чжан Аньда обыграл Чжао Синьтуна, Хиггинс уступил Мерфи, другие результаты
0

Снукер. Чемпионат Великобритании. 1/8 финала. Чжан Аньда обыграл Чжао Синьтуна, Хиггинс уступил Мерфи, другие результаты

Трамп обыграл Си Цзяхуэя в 1/8 финала чемпионата Великобритании по снукеру.

На чемпионате Великобритании по снукеру в Йорке завершились игры 1/8 финала.

Снукер

Чемпионат Великобритании

Йорк, Англия

1/8 финала

3 декабря

Джадд Трамп (Англия) – Си Цзяхуэй (Китай) – 6:3

У Ицзэ (Китай) – Нил Робертсон (Австралия) – 1:6

Марк Уильямс (Уэльс) – Пан Цзюньсюй (Китай) – 3:6

Марк Селби (Англия) – Чжоу Юэлун (Китай) – 6:2

4 декабря

Чжан Аньда (Китай) – Чжао Синьтун (Китай) – 6:2

Дин Цзюньхуэй (Китай) – Скотт Дональдсон (Шотландия) – 6:5

Эллиот Слессор (Англия) – Барри Хоукинс (Англия) – 0:6

Джон Хиггинс (Шотландия) – Шон Мерфи (Англия) – 5:6

ПРИМЕЧАНИЕ: максимальное количество фреймов – 11.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
logoШон Мерфи
Чжао Синьтун
Скотт Дональдсон
Эллиот Слессор
Пан Цзюньсюй
logoДжон Хиггинс
результаты
чемпионат Великобритании
logoДин Цзюньхуэй
logoМарк Уильямс
Си Цзяхуэй
logoНил Робертсон
logoДжадд Трамп
Чжоу Юэлун
logoБарри Хоукинс
logoМарк Селби
Чжан Аньда
снукер
У Ицзэ
