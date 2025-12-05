Снукер. Чемпионат Великобритании. 1/8 финала. Чжан Аньда обыграл Чжао Синьтуна, Хиггинс уступил Мерфи, другие результаты

Трамп обыграл Си Цзяхуэя в 1/8 финала чемпионата Великобритании по снукеру.

На чемпионате Великобритании по снукеру в Йорке завершились игры 1/8 финала.

Снукер

Чемпионат Великобритании

Йорк, Англия

1/8 финала

3 декабря

Джадд Трамп (Англия) – Си Цзяхуэй (Китай) – 6:3

У Ицзэ (Китай) – Нил Робертсон (Австралия) – 1:6

Марк Уильямс (Уэльс) – Пан Цзюньсюй (Китай) – 3:6

Марк Селби (Англия) – Чжоу Юэлун (Китай) – 6:2

4 декабря

Чжан Аньда (Китай) – Чжао Синьтун (Китай) – 6:2

Дин Цзюньхуэй (Китай) – Скотт Дональдсон (Шотландия) – 6:5

Эллиот Слессор (Англия) – Барри Хоукинс (Англия) – 0:6

Джон Хиггинс (Шотландия) – Шон Мерфи (Англия) – 5:6

ПРИМЕЧАНИЕ: максимальное количество фреймов – 11.