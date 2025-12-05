Снукер. Чемпионат Великобритании. 1/8 финала. Чжан Аньда обыграл Чжао Синьтуна, Хиггинс уступил Мерфи, другие результаты
Трамп обыграл Си Цзяхуэя в 1/8 финала чемпионата Великобритании по снукеру.
На чемпионате Великобритании по снукеру в Йорке завершились игры 1/8 финала.
Снукер
Йорк, Англия
1/8 финала
3 декабря
Джадд Трамп (Англия) – Си Цзяхуэй (Китай) – 6:3
У Ицзэ (Китай) – Нил Робертсон (Австралия) – 1:6
Марк Уильямс (Уэльс) – Пан Цзюньсюй (Китай) – 3:6
Марк Селби (Англия) – Чжоу Юэлун (Китай) – 6:2
4 декабря
Чжан Аньда (Китай) – Чжао Синьтун (Китай) – 6:2
Дин Цзюньхуэй (Китай) – Скотт Дональдсон (Шотландия) – 6:5
Эллиот Слессор (Англия) – Барри Хоукинс (Англия) – 0:6
Джон Хиггинс (Шотландия) – Шон Мерфи (Англия) – 5:6
ПРИМЕЧАНИЕ: максимальное количество фреймов – 11.
