Снукер. Чемпионат Великобритании. 1/2 финала. Трамп обыграл Робертсона, Селби победил Мерфи
Трамп обыграл Робертсона в 1/2 финала чемпионата Великобритании по снукеру.
6 декабря на чемпионате Великобритании по снукеру в Йорке прошли игры 1/2 финала.
Снукер
Чемпионат Великобритании
Йорк, Англия
1/2 финала
Джадд Трамп (Англия) – Нил Робертсон (Австралия) – 6:3
Марк Селби (Англия) – Шон Мерфи (Англия) – 6:3
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости