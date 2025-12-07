Снукер. Чемпионат Великобритании. 1/2 финала. Трамп обыграл Робертсона, Селби победил Мерфи

Трамп обыграл Робертсона в 1/2 финала чемпионата Великобритании по снукеру.

6 декабря на чемпионате Великобритании по снукеру в Йорке прошли игры 1/2 финала.

Снукер

Чемпионат Великобритании

Йорк, Англия

1/2 финала

Джадд Трамп (Англия) – Нил Робертсон (Австралия) – 6:3

Марк Селби (Англия) – Шон Мерфи (Англия) – 6:3