Снукер. Champion of Champions. Селби обыгрывает Трампа в финале после первой сессии
Марк Селби и Джадд Трамп встретятся в финале турнира Champion of Champions.
Сегодня пройдет финал турнира по снукеру Champion of Champions. В решающей встрече сыграют Джадд Трамп и Марк Селби.
Снукер
Champion of Champions
Лестер, Англия
Финал
Джадд Трамп (Англия) – Марк Селби (Англия) – 4:5 (после первой сессии)
Начало второй сессии – 22:00 по московскому времени. Максимальное количество фреймов – 19.
Опубликовала: Мария Селенкова
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости