Снукер. Champion of Champions. Селби обыгрывает Трампа в финале после первой сессии

Марк Селби и Джадд Трамп встретятся в финале турнира Champion of Champions.

Сегодня пройдет финал турнира по снукеру Champion of Champions. В решающей встрече сыграют Джадд Трамп и Марк Селби.

Снукер

Champion of Champions

Лестер, Англия

Финал

Джадд Трамп (Англия) – Марк Селби (Англия) – 4:5 (после первой сессии)

Начало второй сессии – 22:00 по московскому времени. Максимальное количество фреймов – 19.