Снукер. Champion of Champions. 1/2 финала. Трамп играет с Чжао Синьтуном, Селби против Робертсона

Трамп сыграет с Чжао Синьтуном в полуфинале Champion of Champions.

14-15 ноября пройдут партии 1/2 финала турнира Champion of Champions по снукеру.

Снукер

Champion of Champions

Лестер, Англия

1/2 финала

14 ноября

Джадд Трамп (Англия) – Чжао Синьтун (Китай) – 22.00

15 ноября

Марк Селби (Англия) – Нил Робертсон (Австралия) – 22.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала партий – московское. Максимальное количество фреймов – 11.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
