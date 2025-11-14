Снукер. Champion of Champions. 1/2 финала. Трамп играет с Чжао Синьтуном, Селби против Робертсона
Трамп сыграет с Чжао Синьтуном в полуфинале Champion of Champions.
14-15 ноября пройдут партии 1/2 финала турнира Champion of Champions по снукеру.
Снукер
Champion of Champions
Лестер, Англия
1/2 финала
14 ноября
Джадд Трамп (Англия) – Чжао Синьтун (Китай) – 22.00
15 ноября
Марк Селби (Англия) – Нил Робертсон (Австралия) – 22.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала партий – московское. Максимальное количество фреймов – 11.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
