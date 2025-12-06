Снукер. Чемпионат Великобритании. 1/4 финала. Трамп обыграл Дин Цзюньхуэя, Селби победил Хоукинса, другие результаты
Трамп обыграл Дин Цзюньхуэя в 1/4 финала чемпионата Великобритании по снукеру.
5 декабря на чемпионате Великобритании по снукеру в Йорке прошли игры 1/4 финала.
Снукер
Йорк, Англия
1/4 финала
Джадд Трамп (Англия) – Дин Цзюньхуэй (Китай) – 6:2
Пан Цзюньсюй (Китай) – Нил Робертсон (Австралия) – 4:6
Шон Мерфи (Англия) – Чжан Аньда (Китай) – 6:3
Барри Хоукинс (Англия) – Марк Селби (Англия) – 2:6
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
