Снукер. Чемпионат Великобритании. 1/4 финала. Трамп обыграл Дин Цзюньхуэя, Селби победил Хоукинса, другие результаты

Трамп обыграл Дин Цзюньхуэя в 1/4 финала чемпионата Великобритании по снукеру.

5 декабря на чемпионате Великобритании по снукеру в Йорке прошли игры 1/4 финала.

Снукер

Чемпионат Великобритании

Йорк, Англия

1/4 финала

Джадд Трамп (Англия) – Дин Цзюньхуэй (Китай) – 6:2

Пан Цзюньсюй (Китай) – Нил Робертсон (Австралия) – 4:6

Шон Мерфи (Англия) – Чжан Аньда (Китай) – 6:3

Барри Хоукинс (Англия) – Марк Селби (Англия) – 2:6