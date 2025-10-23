  • Спортс
  • Бильярд
  • Новости
  • Снукер. Northern Ireland Open. 1/8 финала. Трамп сыграет с Гэри Уилсоном, Кайрен Уилсон против Хэ Гоцяна и другие партии
0

Снукер. Northern Ireland Open. 1/8 финала. Трамп сыграет с Гэри Уилсоном, Кайрен Уилсон против Хэ Гоцяна и другие партии

23 октября пройдут партии 1/8 финала турнира по снукеру Northern Ireland Open.

Снукер

Northern Ireland Open

Белфаст, Северная Ирландия

1/8 финала

Джадд Трамп (Англия) – Гэри Уилсон (Англия) – 15.00

Юань Сыцзюнь (Китай) – Том Форд (Англия) – 15.00

Аарон Хилл (Ирландия) – Марк Аллен (Северная Ирландия) – 17.00

Си Цзяхуэй (Китай) – Джон Хиггинс (Шотландия) – 17.00

Шон Мерфи (Англия) – Джордан Браун (Северная Ирландия) – 21.00

Кайрен Уилсон (Англия) – Хэ Гоцян (Китай) – 21.00

Эллистер Картер (Англия) – Чжоу Юэлун (Китай) – 23.00

Тепчайя Ун-Нух (Таиланд) – Джек Лисовски (Англия) – 23.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала партий – московское. Максимальное количество фреймов – 7.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
