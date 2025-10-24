Снукер. Northern Ireland Open. 1/4 финала. Трамп сыграет с Хиггинсом, Уилсон против Лисовски и другие встречи
24 октября пройдет четвертьфинал снукерного турнира Northern Ireland Open.
Снукер
Белфаст, Северная Ирландия
1/4 финала
Джадд Трамп (Англия) – Джон Хиггинс (Шотландия) – 14.00
Кайрен Уилсон (Англия) – Джек Лисовски (Англия) – 17.00
Марк Аллен (Северная Ирландия) – Джордан Браун (Северная Ирландия) – 21.00
Том Форд (Англия) – Чжоу Юэлун (Китай) – 21.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала сессий – московское. Максимальное число фреймов – 9.
