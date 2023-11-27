Снукер. Чемпионат Великобритании. 1/16 финала. Картер уступил Селту, Мерфи проиграл Вафаею, другие партии

Теги Джон Хиггинс Марк Аллен результаты Ронни О'Салливан Марк Селби Барри Хоукинс Марк Уильямс Эллистер Картер Шон Мерфи снукер Нил Робертсон Джадд Трамп Роберт Милкинс чемпионат Великобритании Марк Джойс Мэтью Селт Том Форд Джек Лисовски Джейми Джонс Люка Бресель Чжао Синьтун Чжоу Юэлун Тепчайя Ун-Нух Кайрен Уилсон Бен Уоллэстон Энтони Макгилл Чжан Аньда Джо О’Коннор Эллиот Слессор Рис Кларк Ноппон Саенгхам Хоссейн Вафаей Аюри Сыцзюнь Юань Фань Чжэнъи Пан Цзюньсюй Дин Цзюньхуэй Бильярд

25 ноября стартуют партии 1/16 финала чемпионата Великобритании по снукеру.

Чемпионат Великобритании по снукеру

Йорк, Англия

1/16 финала

25 ноября 

Марк Аллен (Англия) – Дин Цзюньхуэй (Китай) – 5:6

Марк Уильямс (Уэльс) – Фань Чжэнъи (Китай) – 6:4

Кайрен Уилсон (Англия) – Рис Кларк (Уэльс) – 5:6

Том Форд (Англия) – Ноппон Саенгхам (Таиланд) – 6:5

26 ноября

Чжан Аньда (Китай) – Эллиот Слессор (Англия) – 6:5

Люка Бресель (Бельгия) – Сыцзюнь Юань (Китай) – 6:4

Эллистер Картер (Англия) – Мэтью Селт (Англия) – 3:6

Шон Мерфи (Англия) – Хоссейн Вафаей Аюри (Иран) – 4:6

27 ноября

Джадд Трамп (Англия) – Пан Цзюньсюй (Китай) – 16.00

Барри Хоукинс (Англия) – Бен Уоллэстон (Англия) – 16.00

Джек Лисовски (Англия) – Джейми Джонс (Уэльс) – 22.00

Марк Селби (Англия) – Марк Джойс (Англия) – 22.00

28 ноября

Ронни О’Салливан (Англия) – Энтони Макгилл (Шотландия) – 16.00

Джон Хиггинс (Шотландия) – Джо О’Коннор (Англия) – 16.00

Роберт Милкинс (Англия) – Тепчайя Ун-Нух (Таиланд) – 22.00

Нил Робертсон (Австралия) – Чжоу Юэлун (Китай) – 22.00

ПРИМЕЧАНИЕ: максимальное количество фреймов – 11. Время начала партий – московское. 

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9 комментариев

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Jesse Boy
жалко Дина, сразу на себе ощутит, что такое выпасть из Топ16
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Jesse Boy
Ответ SergggB
Поддержим ирландца. Вообще, это превосходный ремейк финала UK прошлого года
прости, друг, я за Дина буду. Марк - отличный игрок, но уж очень он мне как человек неприятен
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dedushka
Ответ Jesse Boy
Кайрена Джейми Кларк победил, не Рис 🍚. с 1-5 ушёл, кстати, воин дал сбой
да там вечером оба камбэчили будь здоров)
я форда имею в виду
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Jesse Boy
Ответ Дэннис Молинарев
Нормально так Китай уже и тут обосновался
щас мировой снукер только на китайском бабле и держится. я интервью Хендри смотрел со Стивом Доусоном, главой тура, так он сам сказал, что ковид их чуть в гроб не загнал, потому что они пару лет без китайских турниров были. но надо признать, поросль у них славная, Дин хорошую дорожку протоптал, даже с учётом забаненых мастеров, представительство Поднебесной впечатляет.
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Jesse Boy
спасибо за новости о спорте джентльменов, но Уилсона всё-таки зовут Кайрен (Каренчик нельзя)
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Jesse Boy
Кайрена Джейми Кларк победил, не Рис 🍚. с 1-5 ушёл, кстати, воин дал сбой
0
0
0
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Дэннис Молинарев
Нормально так Китай уже и тут обосновался
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SergggB
Ответ Jesse Boy
жалко Дина, сразу на себе ощутит, что такое выпасть из Топ16
Поддержим ирландца. Вообще, это превосходный ремейк финала UK прошлого года
0
0
0
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Jesse Boy
Ответ dedushka
да там вечером оба камбэчили будь здоров) я форда имею в виду
да, форд такой же фокус выкинул. но дальше такая фиеста ему не светит, я думаю
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