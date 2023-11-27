Снукер. Чемпионат Великобритании. 1/16 финала. Картер уступил Селту, Мерфи проиграл Вафаею, другие партии
25 ноября стартуют партии 1/16 финала чемпионата Великобритании по снукеру.
Чемпионат Великобритании по снукеру
Йорк, Англия
1/16 финала
25 ноября
Марк Аллен (Англия) – Дин Цзюньхуэй (Китай) – 5:6
Марк Уильямс (Уэльс) – Фань Чжэнъи (Китай) – 6:4
Кайрен Уилсон (Англия) – Рис Кларк (Уэльс) – 5:6
Том Форд (Англия) – Ноппон Саенгхам (Таиланд) – 6:5
26 ноября
Чжан Аньда (Китай) – Эллиот Слессор (Англия) – 6:5
Люка Бресель (Бельгия) – Сыцзюнь Юань (Китай) – 6:4
Эллистер Картер (Англия) – Мэтью Селт (Англия) – 3:6
Шон Мерфи (Англия) – Хоссейн Вафаей Аюри (Иран) – 4:6
27 ноября
Джадд Трамп (Англия) – Пан Цзюньсюй (Китай) – 16.00
Барри Хоукинс (Англия) – Бен Уоллэстон (Англия) – 16.00
Джек Лисовски (Англия) – Джейми Джонс (Уэльс) – 22.00
Марк Селби (Англия) – Марк Джойс (Англия) – 22.00
28 ноября
Ронни О’Салливан (Англия) – Энтони Макгилл (Шотландия) – 16.00
Джон Хиггинс (Шотландия) – Джо О’Коннор (Англия) – 16.00
Роберт Милкинс (Англия) – Тепчайя Ун-Нух (Таиланд) – 22.00
Нил Робертсон (Австралия) – Чжоу Юэлун (Китай) – 22.00
ПРИМЕЧАНИЕ: максимальное количество фреймов – 11. Время начала партий – московское.
я форда имею в виду