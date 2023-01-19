Снукер. World Grand Prix. 1/8 финала. Саенгхам обыграл О’Салливана, Бресель против Трампа и другие партии

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Проходят матчи 1/8 финала снукерного турнира World Grand Prix. 

Снукер

World Grand Prix

Ковентри, Англия

1/8 финала

18 января

Ноппон Саенгхам (Таиланд) – Ронни О’Салливан (Англия) – 4:2

Чжоу Юэлун (Китай) – Джек Лисовски (Англия) – 2:4

Марк Уильямс (Уэльс) – Дин Джунху (Китай) – 4:0

Марк Аллен (Северная Ирландия) – Джо О’Коннор (Англия) – 4:3

19 января

Сэм Крейги (Англия) – Энтони Макгилл (Шотландия) – 16.00

Люка Бресель (Бельгия) – Джадд Трамп (Англия) – 16.00

Сяо Годун (Китай) – Райан Дэй (Уэльс) – 16.00

Кирен Уилсон (Англия) – Шон Мерфи (Англия) – 18.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала партий – московское. Максимальное количество фреймов – 7.

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