Снукер. World Grand Prix. 1/8 финала. Саенгхам обыграл О’Салливана, Бресель против Трампа и другие партии
Проходят матчи 1/8 финала снукерного турнира World Grand Prix.
Снукер
World Grand Prix
Ковентри, Англия
1/8 финала
18 января
Ноппон Саенгхам (Таиланд) – Ронни О’Салливан (Англия) – 4:2
Чжоу Юэлун (Китай) – Джек Лисовски (Англия) – 2:4
Марк Уильямс (Уэльс) – Дин Джунху (Китай) – 4:0
Марк Аллен (Северная Ирландия) – Джо О’Коннор (Англия) – 4:3
19 января
Сэм Крейги (Англия) – Энтони Макгилл (Шотландия) – 16.00
Люка Бресель (Бельгия) – Джадд Трамп (Англия) – 16.00
Сяо Годун (Китай) – Райан Дэй (Уэльс) – 16.00
Кирен Уилсон (Англия) – Шон Мерфи (Англия) – 18.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала партий – московское. Максимальное количество фреймов – 7.
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