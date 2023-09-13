Снукер. Shanghai Masters. 1/8 финала. О’Салливан обыграл Картера, Бресель против Уильямса и другие партии

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13 сентября пройдут партии 1/8 финала турнира по снукеру Shanghai Masters.

Снукер

Shanghai Masters

Шанхай, Китай

1/8 финала

12 сентября

Ронни О’Салливан (Англия) – Эллистер Картер (Англия) – 6:3

Кирен Уилсон (Англия) – Джон Хиггинс (Шотландия) – 3:6

Марк Селби (Англия) – Хоссейн Вафаей Аюри (Иран) – 6:5

Джадд Трамп (Англия) – Джек Лисовски (Англия) – 6:5

13 сентября

Марк Аллен (Северная Ирландия) – Фань Чжэнъи (Китай) – 9.00

Люка Бресель (Бельгия) – Марк Уильямс (Уэльс) – 9.00

Шон Мерфи (Англия) – Роберт Милкинс (Англия) – 14.30

Нил Робертсон (Австралия) – Дин Джунху (Китай) – 14.30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала партий – московское. Максимальное количество фреймов – 11.

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