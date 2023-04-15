Снукер. Чемпионат мира. 1/16 финала. Бинэм сыграет с Гилбертом, О’Салливан против Цзюньсюя, другие матчи

С 15 по 19 апреля в английском Шеффилде пройдут матчи 1/16 чемпионата мира по снукеру.

Снукер

Чемпионат мира

Шеффилд, Англия

1/16 финала

15 апреля

(Англия) – (Англия) – 12.00

’Салливан (Англия) – Пан Цзюньсюй (Китай) – 12.00

(Бельгия) – Рики Уолден (Англия) – 16.30

(Австралия) – У Йизе (Китай) – 16.30

Эллистер Картер (Англия) – Джейми Джонс (Уэльс) – 21.00

16 апреля

Дин Джунху (Китай) – Хоссейн Вафаей (Иран) – 12.00

Марк Уильямс (Уэльс) – Джимми Робертсон (Англия) – 16.30

17 апреля

Марк Аллен (Северная Ирландия) – Фань Чжэнъи (Китай) – 12.00

Джон Хиггинс (Шотландия) – Дэвид Грэйс (Англия) – 16.30

Роберт Милкинс (Англия) – Джо Перри (Англия) – 21.00

18 апреля

Джек Лисовски (Англия) – Ноппон Саенгхам (Таиланд) – 12.00

Гэри Уилсон (Англия) – Эллиот Слессор (Англия) – 12.00

Джадд Трамп (Англия) – Энтони Макгилл (Шотландия) – 16.30

19 апреля

Кирен Уилсон (Англия) – Райан Дэй (Уэльс) – 12.00

Марк Селби (Англия) – Мэтью Селт (Англия) – 16.30

Шон Мерфи (Англия) – Си Цзяхуэй (Китай) – 21.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Максимальное количество фреймов – 19.