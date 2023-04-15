Снукер. Чемпионат мира. 1/16 финала. Бинэм сыграет с Гилбертом, О’Салливан против Цзюньсюя, другие матчи
С 15 по 19 апреля в английском Шеффилде пройдут матчи 1/16 чемпионата мира по снукеру.
Снукер
Чемпионат мира
Шеффилд, Англия
1/16 финала
15 апреля
Стюарт Бинэм (Англия) – Дэвид Гилберт (Англия) – 12.00
Ронни О’Салливан (Англия) – Пан Цзюньсюй (Китай) – 12.00
Люка Бресель (Бельгия) – Рики Уолден (Англия) – 16.30
Нил Робертсон (Австралия) – У Йизе (Китай) – 16.30
Эллистер Картер (Англия) – Джейми Джонс (Уэльс) – 21.00
16 апреля
Дин Джунху (Китай) – Хоссейн Вафаей (Иран) – 12.00
Марк Уильямс (Уэльс) – Джимми Робертсон (Англия) – 16.30
17 апреля
Марк Аллен (Северная Ирландия) – Фань Чжэнъи (Китай) – 12.00
Джон Хиггинс (Шотландия) – Дэвид Грэйс (Англия) – 16.30
Роберт Милкинс (Англия) – Джо Перри (Англия) – 21.00
18 апреля
Джек Лисовски (Англия) – Ноппон Саенгхам (Таиланд) – 12.00
Гэри Уилсон (Англия) – Эллиот Слессор (Англия) – 12.00
Джадд Трамп (Англия) – Энтони Макгилл (Шотландия) – 16.30
19 апреля
Кирен Уилсон (Англия) – Райан Дэй (Уэльс) – 12.00
Марк Селби (Англия) – Мэтью Селт (Англия) – 16.30
Шон Мерфи (Англия) – Си Цзяхуэй (Китай) – 21.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Максимальное количество фреймов – 19.
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