Селби о победе Бреселя на ЧМ: «Люка заслужил это, он сыграл фантастически. Здорово, что мне удался брейк в 147 очков»

Теги чемпионат мира (снукер) Марк Селби снукер Люка Бресель Бильярд

Английский снукерист Марк Селби поздравил бельгийца Люку Бреселя с победой на ЧМ.

На турнире в Шеффилде оба игрока встретились в финале. Селби уступил со счетом 18:15.

«Во-первых, поздравляю Люку. Он очень-очень талантлив и сам по себе отличный парень, у него прекрасная семья. Желаю ему всего наилучшего, пусть наслаждается этим сезоном. Приятель, ты это заслужил, сыграл фантастически.

Здорово, что в «Крусибле» мне удался брейк в 147 очков (Селби стал первым игроком в истории, кто сделал максимальную серию в финалах ЧМ – Sports.ru). Безусловно, я хотел этого, но никогда не думал, что это произойдет в финале. Знаете, это потрясающее достижение. Атмосфера этой ночи запомнится мне на всю оставшуюся жизнь.

Но все же сегодня речь не обо мне. Люка фантастически играл на протяжении двух дней. Мне казалось, что каждый раз, когда у него была возможность, он будто собирался выиграть фрейм за один подход. А я продолжал срывать серии, не считая момента, когда смог сократить разрыв в счете до 16:15 – вероятно, тогда он (Бресель) впервые не воспользовался этим», – сказал Селби.

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2 комментария

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Йети
Да уж, Марк, такой шанс был стать пятикратным. Годы идут, кто знает, будет ли вообще возможность даже в финал выйти.. Конечно, здорово, что максимум в финале чемпионата мира, тем более первым в истории. Но всё же - это очень ощутимое поражение..
Что касается Бреселя, выиграл по делу, вопросов нет.
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R3DMate
Достойно и по делу! Пару реваншей в финалах посмотрел бы с удовольствием.
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