Бресель о победе на ЧМ: «Селби – худший соперник, с которым можно встретиться в финале. Он постоянно возвращается в игру и борется до конца»

Теги чемпионат мира (снукер) Марк Селби снукер Рики Уолден Люка Бресель Бильярд

Бельгийский снукерист Люка Бресель оценил свою победу на чемпионате мира в Шеффилде.

В финале турнира Бресель обыграл англичанина Марка Селби со счетом 18:15.

«Это потрясающе, у меня больше нет слов.

Было трудно, ведь он (Селби) – худший соперник, с которым можно встретиться в финале. Он постоянно возвращается в игру и борется до конца. И, когда счет стал 16:15, казалось, что я уже вообще не выиграю – у меня ничего не получалось, но затем мне удался хороший брейк.

Снукер – сложный вид спорта, уже в первом раунде [турнира] я мог проиграть Рики Уолдену, но победил 10:9 – весьма незначительное преимущество для снукера, это было просто безумием.

У меня действительно лучшая команда, лучшие друзья, родители и девушка – они делают меня сильнее. Без такого коллектива сложно показывать лучшую игру.

Не собираюсь тренироваться пару недель или месяцев, буду просто наслаждаться. Прошедшая неделя была сумасшедшей, так что никаких тренировок – только тусовки. Могу себе позволить!» – сказал бельгийский снукерист.

Бресель стал лишь пятым игроком не из Великобритании и первым из континентальной Европы, кому удалось завоевать мировой титул.

«Я очень нервничал и хотел, чтобы эта победа случилась для Бельгии и Европы. Это вызовет настоящий бум. Не могу дождаться, чтобы увидеть, к чему это приведет.

Кто бы мог подумать, что этот момент произойдет именно сейчас? Мне всего 28 лет, и времени в карьере осталось еще достаточно много.

Все это невероятно, и думаю, что следующие несколько дней будут похожи на сон. Не представляю, что будет, когда вернусь домой. Участие в телешоу и, вероятно, куча интервью. Это будут сумасшедшие недели», – цитирует Бреселя BBC.

Люка Бресель – пятый в истории снукерист не из Великобритании, который завоевал титул чемпиона мира

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий