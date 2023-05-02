Бресель о победе на ЧМ: «Селби – худший соперник, с которым можно встретиться в финале. Он постоянно возвращается в игру и борется до конца»

Бельгийский снукерист Люка Бресель оценил свою победу на чемпионате мира в Шеффилде.

В финале турнира Бресель обыграл англичанина Марка Селби со счетом 18:15.

«Это потрясающе, у меня больше нет слов.

Было трудно, ведь он (Селби) – худший соперник, с которым можно встретиться в финале. Он постоянно возвращается в игру и борется до конца. И, когда счет стал 16:15, казалось, что я уже вообще не выиграю – у меня ничего не получалось, но затем мне удался хороший брейк.

Снукер – сложный вид спорта, уже в первом раунде [турнира] я мог проиграть Рики Уолдену, но победил 10:9 – весьма незначительное преимущество для снукера, это было просто безумием.

У меня действительно лучшая команда, лучшие друзья, родители и девушка – они делают меня сильнее. Без такого коллектива сложно показывать лучшую игру.

Не собираюсь тренироваться пару недель или месяцев, буду просто наслаждаться. Прошедшая неделя была сумасшедшей, так что никаких тренировок – только тусовки. Могу себе позволить!» – сказал бельгийский снукерист.

Бресель стал лишь пятым игроком не из Великобритании и первым из континентальной Европы, кому удалось завоевать мировой титул.

«Я очень нервничал и хотел, чтобы эта победа случилась для Бельгии и Европы. Это вызовет настоящий бум. Не могу дождаться, чтобы увидеть, к чему это приведет.

Кто бы мог подумать, что этот момент произойдет именно сейчас? Мне всего 28 лет, и времени в карьере осталось еще достаточно много.

Все это невероятно, и думаю, что следующие несколько дней будут похожи на сон. Не представляю, что будет, когда вернусь домой. Участие в телешоу и, вероятно, куча интервью. Это будут сумасшедшие недели», – цитирует Бреселя BBC.

Люка Бресель – пятый в истории снукерист не из Великобритании, который завоевал титул чемпиона мира