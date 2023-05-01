Марк Селби – первый игрок, сделавший максимальный брейк в 147 очков в финале ЧМ по снукеру

Английский снукерист Марк Селби стал первым игроком, сделавшим максимальный брейк в финалах чемпионата мира.

Достижение пришлось на 16-й фрейм матча против бельгийца Люки Бреселя, который сейчас проходит в Шеффилде. Селби набрал 147 очков – это максимально возможная серия в снукере.

Всего в истории чемпионатов мира было 14 максимальных брейков, впервые это удалось канадцу Клиффу Торбурну в 1983 году.

«Когда я забил последний черный, атмосфера стала наэлектризованной. Это невероятно. Сделать брейк в 147 очков достаточно сложно.

Всегда думал, что если окажусь в такой ситуации, то буду дрожать как осиновый лист. Но поразительно, насколько спокойно я себя чувствовал», – сказал 39-летний Селби.

По итогам второй сессии он уступает Бреселю со счетом 8:9. Третья начнется сегодня в 15:00 по московскому времени.

Снукер. Чемпионат мира. Финал. Бресель обыгрывает Селби после второй сессии