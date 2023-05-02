Люка Бресель – пятый в истории снукерист не из Великобритании, который завоевал титул чемпиона мира

Теги Роберт чемпионат мира (снукер) Марк Селби Кен Доэрти снукер Хорэйс Линдрум Люка Бресель Бильярд

Бельгийский снукерист Люка Бресель стал чемпионом мира 2023 года.

В финале чемпионата мира Бресель победил англичанина Марка Селби

Бресель стал пятым в истории снукеристом не из Великобритании, которому удалось взять титул.

До этого побеждали Хорэйс Линдрум (Австралия, 1952), Клифф Торберн (Канада, 1980), Кен Доэрти (Ирландия, 1997) и Нил Робертсон (Австралия, 2010).

2 комментария

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maximus388
Линдрум был чемпионом еще в старую эру, так что по сути Бресель четвертый, а если не считать Доэрти, который тоже с островов, то вообще третий и первый с континентальной Европы.
Кто бы мог подумать, что чемпионов мира по снукеру из Бельгии будет больше, чем из Китая. И этот результат отнюдь не случаен, бельгиец к тому же первым номером рейтинга может стать по осени.
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TennisGeek
И первый из неанглоязычной страны.
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