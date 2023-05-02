Люка Бресель – пятый в истории снукерист не из Великобритании, который завоевал титул чемпиона мира

Бельгийский снукерист Люка Бресель стал чемпионом мира 2023 года.

В финале чемпионата мира Бресель победил англичанина .

стал пятым в истории снукеристом не из Великобритании, которому удалось взять титул.

До этого побеждали Хорэйс Линдрум (Австралия, 1952), Клифф Торберн (Канада, 1980), (Ирландия, 1997) и Нил Робертсон (Австралия, 2010).