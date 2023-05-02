Люка Бресель – пятый в истории снукерист не из Великобритании, который завоевал титул чемпиона мира
Бельгийский снукерист Люка Бресель стал чемпионом мира 2023 года.
В финале чемпионата мира Бресель победил англичанина Марка Селби.
Бресель стал пятым в истории снукеристом не из Великобритании, которому удалось взять титул.
До этого побеждали Хорэйс Линдрум (Австралия, 1952), Клифф Торберн (Канада, 1980), Кен Доэрти (Ирландия, 1997) и Нил Робертсон (Австралия, 2010).
Кто бы мог подумать, что чемпионов мира по снукеру из Бельгии будет больше, чем из Китая. И этот результат отнюдь не случаен, бельгиец к тому же первым номером рейтинга может стать по осени.