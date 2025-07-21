Жюлия Симон: «Олимпиада – главная цель. Сейчас для меня это до сих пор отдаленная перспектива, но в декабре все станет более чем реальным»

Жюлия Симон назвала Олимпиаду-2026 главной целью предстоящего сезона.

«В последние два года от меня многого ждали – и я сама, и зрители, и СМИ. Когда берешь винтовку, нужно быть сосредоточенным на 100%. В прошлом сезоне было трудновато: иногда я чувствовала себя уверенно, а иногда с мишенями были проблемы. Не знаю почему.

Я много разговаривала со своим тренером Жан-Полем (Жиякино) перед чемпионатом мира. И я стала хладнокровнее на стрельбище и впервые выиграла индивидуальную гонку. Я многому научилась, и главный урок, который я вынесла: даже будучи не в лучшей форме на лыжах, я все равно могу отстрелять чисто.

Мне нравится трасса (в Антхольце, где пройдут биатлонные старты Олимпиады-2026 – Спортс’’). Когда приезжаешь туда после двух недель в Германии, ощущается высота. В предстоящем сезоне все будет немного иначе, ведь все будут готовы к Олимпиаде и к высоте.

Трасса очень сложная. Нужно выкладываться все больше и больше, да и на стрельбище тоже может быть нелегко. Думаю, я готова к этим Олимпийским играм. И там [в Антхольце] всегда приятно: мы живем в хорошем отеле, хорошо питаемся.

Сейчас для меня это до сих пор отдаленная перспектива. Но в декабре все это станет более чем реальным. Главная цель? Олимпиада, конечно. Она бывает лишь раз в четыре года, и это моя большая цель. Главная цель для всех», – сказала французская биатлонистка, десятикратная чемпионка мира Жюлия Симон .

Олимпийские игры в Италии пройдут в феврале 2026 года.