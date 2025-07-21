Жюлия Симон о работе в мастерской: «Она соединяет меня с реальной жизнью, вдохновляет и позволяет сосредоточиться на чем-то еще. В биатлоне ты живешь «в пузыре»
Призер Олимпийских игр и десятикратная чемпионка мира увлекается деревообработкой.
«Эта работа помогает мне думать о чем-нибудь помимо биатлона. В биатлоне ты живешь «в пузыре», а мастерская соединяет меня с реальной жизнью, вдохновляет и позволяет сосредоточиться на чем-то еще», – рассказала 28-летняя Симон.
Ранее биатлонистка смастерила гитару для тренера сборной Франции Сирила Бурде.
«На это ушло очень много времени. Все началось с фотографии в инстаграме, и я подумала, что это был бы отличный подарок для моего тренера Сирила, ведь он музыкант. Я всю зиму смотрела видео на ютубе, чтобы понять, как устроена гитара, потому что ничего не знаю о музыке. На это ушло много часов, но я получила массу удовольствия и веселья. И получилось здорово», – добавила Симон.
Лидер биатлона – француженка-столяр. Она строгает бревна и создает уникальную мебель