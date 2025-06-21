Истомин о сборе своей группы в Антхольце: «Организационные сложности есть, но пытаемся все решить. Готовимся, итальянская сторона идет нам навстречу»
Ранее сообщалось, что биатлонисты группы Истомина в августе проведут сбор в итальянском Антхольце. В состав группы входят Анастасия Халили, Виктория Метеля, Анастасия Гришина, Елизавета Каплина, Маргарита Болдырева, Елизавета Фролова и Екатерина Суханова. Также с группой тренируется Карим Халили.
«Как я уже говорил, у нас изначально есть два плана подготовки. Один из них включает в себя европейский сбор. Стоит задача выехать на место проведения Олимпиады, вывезти туда спортсменов, посмотреть на их акклиматизацию. Это другая высота, не то что 1400 метров в Сочи.
После этой акклиматизации важно планировать тренировки. Все понимают, что первый приезд на высоту всегда дается сложнее, чем второй, поэтому нужно будет пройти некую адаптацию спортсменам.
С этой целью мы бы хотели провести там сбор и пока к этому готовимся. Организационные сложности есть, но пока пытаемся все решить. Итальянская сторона идет нам навстречу, поэтому готовимся к сбору», – сказал тренер.