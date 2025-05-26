Франциска Пройс будет пропускать высотные тренировки при подготовке к сезону
Действующий обладатель Большого хрустального глобуса в биатлоне Франциска Пройс будет пропускать высотные тренировки при подготовке к сезону-2025/26.
Об этом рассказал спортивный директор сборной Германии Феликс Биттерлинг.
«В основном Франци готовится в соответствии с планами, составленными нашими тренерами.
Как и в прошлом году, она пропустит более длительные тренировочные сборы на высоте и будет адаптировать подготовку индивидуально.
Опыт показал, что она плохо реагировала [на высоту] и впоследствии часто заболевала. Соответственно, мы продолжим следовать модели прошлого сезона», – заявил Биттерлинг.
В минувшем сезоне 31-летняя Пройс выиграла общий зачет Кубка мира и завоевала золото ЧМ в пасьюте.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Chiemgau24
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