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Франциска Пройс будет пропускать высотные тренировки при подготовке к сезону

Действующий обладатель Большого хрустального глобуса в биатлоне Франциска Пройс будет пропускать высотные тренировки при подготовке к сезону-2025/26.

Об этом рассказал спортивный директор сборной Германии Феликс Биттерлинг.

«В основном Франци готовится в соответствии с планами, составленными нашими тренерами.

Как и в прошлом году, она пропустит более длительные тренировочные сборы на высоте и будет адаптировать подготовку индивидуально.

Опыт показал, что она плохо реагировала [на высоту] и впоследствии часто заболевала. Соответственно, мы продолжим следовать модели прошлого сезона», – заявил Биттерлинг.

В минувшем сезоне 31-летняя Пройс выиграла общий зачет Кубка мира и завоевала золото ЧМ в пасьюте.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Chiemgau24
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