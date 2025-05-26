Действующий обладатель Большого хрустального глобуса в биатлоне Франциска Пройс будет пропускать высотные тренировки при подготовке к сезону-2025/26.

Об этом рассказал спортивный директор сборной Германии Феликс Биттерлинг.

«В основном Франци готовится в соответствии с планами, составленными нашими тренерами.

Как и в прошлом году, она пропустит более длительные тренировочные сборы на высоте и будет адаптировать подготовку индивидуально.

Опыт показал, что она плохо реагировала [на высоту] и впоследствии часто заболевала. Соответственно, мы продолжим следовать модели прошлого сезона», – заявил Биттерлинг.

В минувшем сезоне 31-летняя Пройс выиграла общий зачет Кубка мира и завоевала золото ЧМ в пасьюте.