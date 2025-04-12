Глава IBU Далин: «В теме возвращения российских спортсменов нет новостей»

Глава IBU сообщил об отсутствии новостей в вопросе возвращения россиян.

Международный союз биатлонистов (IBU ) возглавляет Олле Далин .

«В теме возвращения российских спортсменов нет новых новостей», – ответил Далин на вопрос о возможных изменениях в связи с приходом нового главы МОК .