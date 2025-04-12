Глава IBU Далин: «В теме возвращения российских спортсменов нет новостей»
Глава IBU сообщил об отсутствии новостей в вопросе возвращения россиян.
Международный союз биатлонистов (IBU) возглавляет Олле Далин.
«В теме возвращения российских спортсменов нет новых новостей», – ответил Далин на вопрос о возможных изменениях в связи с приходом нового главы МОК.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: «Р-Спорт»
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