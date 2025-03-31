Тихонов об уходе братьев Бо: «Дело может быть в том, что в Италии, где будет Олимпиада, суровые законы о допинге – сразу 5 лет тюрьмы»

Александр Тихонов назвал возможную причину ухода братьев Бо из биатлона.

Норвежцы Йоханнес и Тарьей Бо , которые являются многократными чемпионами мира и Олимпийских игр, завершили карьеру по окончании сезона.

«Норвежцы – все до одного астматики, теперь уже доказывать никому это не надо, но они имеют доминирующее положение, а не мы. Что касается братьев Бо, то тут дело может быть в том, что в Италии, где будет следующая Олимпиада, суровые законы о допинге – сразу 5 лет тюрьмы. Глядя на их внешний вид, становится понятно, что без чего-то показывать такие результаты очень сложно.

Не знаю, насколько реально, что их могли бы арестовать там в Италии. Это вы такое любите. Но, наверное, надо учитывать местные законы о допинге, где могут войти в комнату, провести обыск и если что-то найдут, то тюрьма. Это правильно – и то, чего не хватает нам», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Тихонов .

Йоханнес Бо объявил об уходе сквозь слезы – за год до Олимпиады и в погоне за рекордом. Что?!

Тарьей Бо уходит вслед за братом: объявил об этом в слезах после победы