Жюлия Симон: «Начало сезона было трудным – я не сдавалась. Возвращение к победам приносит облегчение»

Французская биатлонистка Жюлия Симон рада первой победе на Кубке мира в сезоне.

«Я наслаждалась последним кругом (в пасьюте), даже разозлилась на себя и сказала: наконец-то! Начало сезона было трудным, поэтому я очень рада, во мне бурлят эмоции.

Итоги сезона хорошие, но когда ты в центре внимания в предыдущие сезоны, все ожидают многого, я – в первую очередь.

Я никогда не сдавалась, и возвращение к победам приносит мне удовлетворение и облегчение.

Был чемпионат мира, но он идет отдельно. Так что победа на Кубке мира имеет особый вкус», – сказала Симон.