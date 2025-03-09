Кубок IBU. Бене, Боте, Гигонна, Арнеклейв, Эрдал, Пасслер, Шерер выступят в большом масс-старте
9 марта на этапе Кубка IBU в Отепя пройдет женский масс-старт.
Кубок IBU по биатлону-2024/25
7-й этап
Отепя, Эстония
Женщины
Большой масс-старт
Начало – 11:30 по московскому времени.
Предварительный старт-лист
1. Камиль Бене (Франция)
3. Пола Боте (Франция)
4. Каролине Эрдал (Норвегия)
5. Стефани Шерер (Германия)
6. Жилонн Гигонна (Франция)
7. Эмма Нильссон (Швеция)
8. Ребекка Пасслер (Италия)
9. Анна Вайдель (Германия)
10. Юни Арнеклейв (Норвегия)
11. Беатриче Трабукки (Италия)
12. Фани Бертран (Франция)
13. Анни Линд (Швеция)
14. Кристина Оберталер (Австрия)
15. Анастасия Меркушина (Украина)
16. Кристина Отцовска (Чехия)
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
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