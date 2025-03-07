Кубок мира. Спринт. Лампич была быстрейшей на лыжне, Тандревольд проиграла 6 секунд, Симон – лучшая по скорострельности
Кубок мира по биатлону-2024/25
7-й этап
Нове-Место, Чехия
Женщины, спринт
Лыжный ход
1. Анамария Лампич (Словения) – 17.19,3
2. Ингрид Тандревольд (Норвегия) – 6,1
3. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) – 7,3
4. Лу Жанмонно (Франция) – 12,2
5. Осеан Мишлон (Франция) – 12,5
6. Ханна Оберг (Швеция) – 19,9
7. Рагнхильд Фемстейневик (Норвегия) – 23,8
8. Соня Лейнамо (Финляндия) – 27,7
9. Марен Киркеэйде (Норвегия) – 29,1
10. Ида Лиен (Норвегия) – 31,6...
14. Жюлия Симон (Франция) – 40,8
15. Франциска Пройс (Германия) – 42,2...
19. Суви Минккинен (Финляндия) – 48,9
Скорострельность
1. Жюлия Симон (Франция) – 45,9 (0)
2. Майя Клутенс (Бельгия) – 47,5 (2)
3. Эми Басерга (Швейцария) – 47,6 (1)
4. Алла Гиленко (Молдова) – 48,5 (4)
5. Лена Хекки-Гросс (Швейцария) – 48,7 (2)
6. Каролине Кноттен (Норвегия) – 48,9 (0)...
17. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) – 51,1 (1)...
20. Франциска Пройс (Германия) – 51,4 (1)...
23. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – 51,7 (0)...
37. Суви Минккинен (Финляндия) – 53,3 (0)...
50. Ингрид Тандревольд (Норвегия) – 56,3 (0)...
52. Лу Жанмонно (Франция) – 56,7 (1)
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