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Кубок мира. Спринт. Лампич была быстрейшей на лыжне, Тандревольд проиграла 6 секунд, Симон – лучшая по скорострельности

Анамария Лампич показала лучший ход в спринте на этапе Кубка мира в Нове-Место.

Кубок мира по биатлону-2024/25

7-й этап 

Нове-Место, Чехия 

Женщины, спринт 

Лыжный ход

1. Анамария Лампич (Словения) – 17.19,3

2. Ингрид Тандревольд (Норвегия) – 6,1

3. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) – 7,3

4. Лу Жанмонно (Франция) – 12,2

5. Осеан Мишлон (Франция) – 12,5

6. Ханна Оберг (Швеция) – 19,9

7. Рагнхильд Фемстейневик (Норвегия) – 23,8

8. Соня Лейнамо (Финляндия) – 27,7

9. Марен Киркеэйде (Норвегия) – 29,1

10. Ида Лиен (Норвегия) – 31,6...

14. Жюлия Симон (Франция) – 40,8

15. Франциска Пройс (Германия) – 42,2...

19. Суви Минккинен (Финляндия) – 48,9

Скорострельность

1. Жюлия Симон (Франция) – 45,9 (0)

2. Майя Клутенс (Бельгия) – 47,5 (2)

3. Эми Басерга (Швейцария) – 47,6 (1)

4. Алла Гиленко (Молдова) – 48,5 (4)

5. Лена Хекки-Гросс (Швейцария) – 48,7 (2)

6. Каролине Кноттен (Норвегия) – 48,9 (0)...

17. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) – 51,1 (1)...

20. Франциска Пройс (Германия) – 51,4 (1)...

23. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – 51,7 (0)...

37. Суви Минккинен (Финляндия) – 53,3 (0)...

50. Ингрид Тандревольд (Норвегия) – 56,3 (0)...

52. Лу Жанмонно (Франция) – 56,7 (1)

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
logoМарен Киркеэйде
logoЛу Жанмонно
logoКаролине Кноттен
спринт (жен)
logoЛена Хекки-Гросс
logoсборная Франции жен
logoЖюстин Брезаз-Буше
logoХанна Оберг
logoФранциска Пройс
logoсборная Словении жен
logoМайя Клутенс
logoсборная Германии жен
logoРагнхильд Фемстейневик
logoИда Лиен
logoОсеан Мишлон
logoАнамария Лампич
logoсборная Норвегии жен
logoСоня Лейнамо
logoСуви Минккинен
logoЭми Басерга
logoЛиза Тереза Хаузер
logoсборная Бельгии жен
logoКубок мира по биатлону
logoЖюлия Симон
logoИнгрид Ланмарк Тандревольд
logoсборная Финляндии жен
logoсборная Швеции жен
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