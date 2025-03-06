Финал Кубка России. Пролог. Сливко, Миронова, Дербушева, Сидоров, Бажин, Плицев выступят в дуэльной стрельбе
6 марта в финале КР по биатлону пройдет пролог в формате дуэльной стрельбы.
Альфа-Банк Кубок России по биатлону
6-й этап, финал
Златоуст
Пролог, дуэльная стрельба
Начало – 13:30 по московскому времени, прямая трансляция – VK-сообщество СБР.
1/4 финала
Женщины
Полина Плюснина – Светлана Миронова
Виктория Сливко – Владислава Гаврилова
Тамара Дербушева – Жанна Максимович
Кира Дюжева – Анастасия Егорова
Мужчины
Алексей Зубарев – Олег Домичек
Кирилл Бажин – Александр Бектуганов
Виктор Плицев – Денис Иродов
Евгений Сидоров – Вячеслав Малеев
Расписание трансляций финала Кубка России по биатлону в Златоусте
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
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