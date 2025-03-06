Финал Кубка России. Пролог. Сливко, Миронова, Дербушева, Сидоров, Бажин, Плицев выступят в дуэльной стрельбе

6 марта в финале КР по биатлону пройдет пролог в формате дуэльной стрельбы.

Альфа-Банк Кубок России по биатлону 6-й этап, финал Златоуст Пролог, дуэльная стрельба Начало – 13:30 по московскому времени, прямая трансляция – VK-сообщество СБР . 1/4 финала Женщины Полина Плюснина – Светлана Миронова Виктория Сливко – Владислава Гаврилова Тамара Дербушева – Жанна Максимович Кира Дюжева – Анастасия Егорова Мужчины Алексей Зубарев – Олег Домичек Кирилл Бажин – Александр Бектуганов Виктор Плицев – Денис Иродов Евгений Сидоров – Вячеслав Малеев Расписание трансляций финала Кубка России по биатлону в Златоусте