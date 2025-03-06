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Финал Кубка России. Пролог. Сливко, Миронова, Дербушева, Сидоров, Бажин, Плицев выступят в дуэльной стрельбе

6 марта в финале КР по биатлону пройдет пролог в формате дуэльной стрельбы.

Альфа-Банк Кубок России по биатлону

6-й этап, финал

Златоуст

Пролог, дуэльная стрельба

Начало – 13:30 по московскому времени, прямая трансляцияVK-сообщество СБР.

1/4 финала

Женщины

Полина Плюснина – Светлана Миронова

Виктория Сливко – Владислава Гаврилова

Тамара Дербушева – Жанна Максимович

Кира Дюжева – Анастасия Егорова

Мужчины

Алексей Зубарев – Олег Домичек

Кирилл Бажин – Александр Бектуганов

Виктор Плицев – Денис Иродов

Евгений Сидоров – Вячеслав Малеев

Расписание трансляций финала Кубка России по биатлону в Златоусте

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
logoКубок России
logoсборная России жен
logoсборная России
результаты
Жанна Максимович
logoВиктория Сливко
Полина Плюснина
Кирилл Бажин
Владислава Гаврилова
Денис Иродов
Вячеслав Малеев
Алексей Зубарев
Тамара Дербушева (Воронина)
Олег Домичек
logoСветлана Миронова
Виктор Плицев
Кира Дюжева
logoАнастасия Егорова
Александр Бектуганов
Евгений Сидоров
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