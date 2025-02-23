Мишлон о серебре масс-старта: «Это вишенка на торте. Я немного реабилитировалась за начало чемпионата»
Осеан Мишлон сравнила свою медаль на чемпионате мира с «вишенкой на торте».
Французская биатлонистка завоевала серебро в масс-старте в Ленцерхайде. Накануне она вместе со своей сборной победила в эстафете.
«Это классно. Я немного реабилитировалась за начало чемпионата, когда у меня не все было идеально с винтовкой.
Вчера мне было очень приятно разделить с командой [победу в эстафете], и сегодня я чувствовала себя легко. Возможно, было чуть меньше давления, ведь я оказалась бы в любом случае счастлива. Концовка стала вишенкой на торте», – сказала Мишлон.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Le Dauphine
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