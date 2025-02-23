Сливко о допуске до международных стартов: «Не вникаю в эти новости и просто жду, когда нас допустят»
Биатлонистка Виктория Сливко надеется на допуск до международных стартов.
– Вы следили за высказываниями Международного союза биатлонистов (IBU) о том, что в данный момент возвращение россиян и белорусов не рассматривается, но они ждут окончания боевых действий и возвращения наших стран?
– Если честно, я не вникаю в эти новости и просто жду, когда нас допустят. Если скажут, что можно ехать, мы поедем. Морально мы к этому готовы, – сказала Сливко.
Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: РБ Спорт
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