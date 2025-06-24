Чепиков о Ковентри во главе МОК: «Чувствуется настрой на глобальные изменения по сравнению с прошлым руководством. Будем надеяться на позитив»

Сергей Чепиков считает, что политика МОК изменится после вступления Ковентри в должность.

Двукратная олимпийская чемпионка по плаванию Кирсти Ковентри 23 июня вступила в должность президента Международного олимпийского комитета. Она сменила на этом посту Томаса Баха.

«Я считаю, что политика должна измениться. Чувствуется позитивный настрой на глобальные изменения по сравнению с прошлым руководством МОК. Я надеюсь, что и политическая ситуация в мире будет меняться в сторону более лояльного отношения к России на международной арене.

Как минимум, новый президент МОК запретит переделанным мужчинам соревноваться с женщинами. Будем надеяться на позитивные изменения для наших сборных», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону, депутат Госдумы Чепиков.