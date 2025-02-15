«Не ассоциируйте меня с вашими дерьмовыми идеями. Не допустим фашизма!» Футболистка сборной Португалии возмутилась из-за поста правой партии с использованием ее фото

Португальская футболистка возмутилась постом от правой партии страны.

Региональное отделение португальской правой партии Chega («Хватит!») в Абрантише опубликовала фотографию защитницы сборной Португалии и «Серветта» Жоаны Маршау, являющейся уроженкой этого города, с подписью: «Наша». Недавно Маршау продлила контракт с»Серветтом».

«Наша? Не ассоциируйте меня с вашими дерьмовыми идеями! Не допустим фашизма!» – написала Маршау в сторис в инстаграме.

«Региональное отделение в Абрантише уже извинилось за использование фотографии Жоаны Маршау без разрешения. Следует отметить, что опубликованное изображение является публичным.

Chega в Абрантише просто хотела поздравить молодую спортсменку, ведь партия состоит из жителей всего муниципалитета. Мы не использовали ее фотографию в политических целях. Еще раз поздравляем Жоану Маршау с тем, что она так достойно представляет город Абрантиш!» – говорится в заявлении партии.