Тандревольд удалила с телефона приложения соцсетей. После смешанной эстафеты на ЧМ ей присылали сообщения с оскорблениями
После неудачного выступления Тандревольд в смешанной эстафете, где она зашла на два штрафных круга, ей начали присылать в соцсетях сообщения с оскорблениями.
«Если вы получаете сообщение, которое задевает ваши болевые точки, то оно может сильно повлиять на вас. Легко сказать, что нужно все пропускать мимо, но сделать это в реальности сложнее.
Сейчас я не сижу в соцсетях. Все приложения удалены. Вообще-то я собиралась сделать это еще до чемпионата мира. Удалила, так как поняла, что слишком сильно вовлекаюсь во все это.
Я получила много дополнительных часов в сутках и могу заняться тем, на что обычно не хватает времени. Например, читать книги, вязать и разгадывать кроссворды. Так что рекомендую», – сказала норвежская биатлонистка изданию VG.
«Желаю тебе всего зла в мире, уродливая, грязная шлюха». Тандревольд показала сообщение с оскорблениями после провала в смешанной эстафете
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