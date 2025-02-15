Тандревольд удалила с телефона приложения соцсетей. После смешанной эстафеты на ЧМ ей присылали сообщения с оскорблениями

Ингрид Тандревольд сообщила, что удалила приложения соцсетей с телефона.

После неудачного выступления Тандревольд в смешанной эстафете, где она зашла на два штрафных круга, ей начали присылать в соцсетях сообщения с оскорблениями.

«Если вы получаете сообщение, которое задевает ваши болевые точки, то оно может сильно повлиять на вас. Легко сказать, что нужно все пропускать мимо, но сделать это в реальности сложнее.

Сейчас я не сижу в соцсетях. Все приложения удалены. Вообще-то я собиралась сделать это еще до чемпионата мира. Удалила, так как поняла, что слишком сильно вовлекаюсь во все это.

Я получила много дополнительных часов в сутках и могу заняться тем, на что обычно не хватает времени. Например, читать книги, вязать и разгадывать кроссворды. Так что рекомендую», – сказала норвежская биатлонистка изданию VG.

«Желаю тебе всего зла в мире, уродливая, грязная шлюха». Тандревольд показала сообщение с оскорблениями после провала в смешанной эстафете