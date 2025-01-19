Кубок мира. Масс-старт. Йоханнес Бо был быстрейшим на лыжне, Фийон-Майе проиграл 8,7 секунды, Джакомель – 28
Кубок мира по биатлону-2024/25
5-й этап
Рупольдинг, Германия
Мужчины
Масс-старт
Лыжный ход
1. Йоханнес Бо (Норвегия) – 32.49,9
2. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 8,7
3. Фабьен Клод (Франция) – 8,8
4. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 9,4
5. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 9,5
6. Мартин Понсилуома (Швеция) – 11,3
7. Тарьей Бо (Норвегия) – 14,2
8. Филипп Наврат (Германия) – 22,1
9. Томмазо Джакомель (Италия) – 28,0...
18. Эмильен Жаклен (Франция) – 46,7
Скорострельность
1-2. Йоша Буркхальтер (Швейцария) – 1.28,8 (2)
1-2. Юстус Штрелов (Германия) – 1.28,8 (1)
3. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 1.30,1 (1)
4. Эмильен Жаклен (Франция) – 1.32,5 (2)
5. Андрей Расторгуев (Латвия) – 1.32,7 (1)
6. Томмазо Джакомель (Италия) – 1.34,9 (0)
7. Йоханнес Бо (Норвегия) – 1.36,7 (2)
8. Никлас Хартвег (Швейцария) – 1.37,2 (3)
Без промахов гонку прошли Джакомель и Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия).
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