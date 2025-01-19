Кубок мира. Масс-старт. Йоханнес Бо был быстрейшим на лыжне, Фийон-Майе проиграл 8,7 секунды, Джакомель – 28

Йоханнес Бо показал лучший лыжный ход в масс-старте на Кубке мира в Рупольдинге.

Кубок мира по биатлону-2024/25 5-й этап Рупольдинг, Германия Мужчины Масс-старт Лыжный ход 1. Йоханнес Бо (Норвегия) – 32.49,9 2. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 8,7 3. Фабьен Клод (Франция) – 8,8 4. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 9,4 5. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 9,5 6. Мартин Понсилуома (Швеция) – 11,3 7. Тарьей Бо (Норвегия) – 14,2 8. Филипп Наврат (Германия) – 22,1 9. Томмазо Джакомель (Италия) – 28,0... 18. Эмильен Жаклен (Франция) – 46,7 Скорострельность 1-2. Йоша Буркхальтер (Швейцария) – 1.28,8 (2) 1-2. Юстус Штрелов (Германия) – 1.28,8 (1) 3. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 1.30,1 (1) 4. Эмильен Жаклен (Франция) – 1.32,5 (2) 5. Андрей Расторгуев (Латвия) – 1.32,7 (1) 6. Томмазо Джакомель (Италия) – 1.34,9 (0) 7. Йоханнес Бо (Норвегия) – 1.36,7 (2) 8. Никлас Хартвег (Швейцария) – 1.37,2 (3) Без промахов гонку прошли Джакомель и Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия).