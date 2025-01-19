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Тириль Экхофф: «Никогда не видела Йоханнеса Бо таким грустным. Выбор в пользу семьи показывает, насколько он сильный человек»

Тириль Экхофф высказалась о решении Йоханнеса Бо завершить карьеру.

«Невероятно грустно видеть, как Йоханнес уходит. В то же время я испытываю огромное уважение к тому, как жестко он расставил приоритеты.

Он был потрясающим спортсменом, и его достижения – абсолютно выдающиеся. То, как он тренировался, как стрелял, как выигрывал гонки с перевесом в несколько минут – это уникально.

Я никогда не видела Йоханнеса таким грустным. Выбор в пользу семьи показывает, насколько он сильный человек. Желаю ему всего самого лучшего в новой главе жизни. С нетерпением жду встречи с ним на чемпионате мира и на последних гонках сезона в Холменколлене», – сказала двукратная олимпийская чемпионка.

Йоханнес Бо хочет завязать за 300 дней до Олимпиады. Что здесь не так?

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: TV2
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