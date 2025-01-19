Тарьей Бо – Йоханнесу: «Как биатлонист ты лучшее, что видел мир. Как папа ты показал всем, что действительно важно в этой жизни»

Тарье Бо поддержал брата Йоханнеса после объявления о завершении карьеры.

Йоханнес Бо уйдет из спорта после окончания сезона-2024/25.

«13 лет мы были в одной сборной вдвоем по всему миру и сохраним воспоминания на всю жизнь. Мы это сделали!

Как брат ты хорош для троих своих братьев и сестры. Как биатлонист ты лучшее, что видел мир. Как папа ты показал всем, что действительно важно в этой жизни.

Как старший брат я горжусь тем, чего ты добился и кем ты являешься», – написал Тарьей.

Йоханнес Бо объявил об уходе сквозь слезы – за год до Олимпиады и в погоне за рекордом. Что?!

«Никого выше, никого рядом🐐». Биатлон провожает Йоханнеса Бо