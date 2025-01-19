Тарьей Бо – Йоханнесу: «Как биатлонист ты лучшее, что видел мир. Как папа ты показал всем, что действительно важно в этой жизни»
Тарье Бо поддержал брата Йоханнеса после объявления о завершении карьеры.
Йоханнес Бо уйдет из спорта после окончания сезона-2024/25.
«13 лет мы были в одной сборной вдвоем по всему миру и сохраним воспоминания на всю жизнь. Мы это сделали!
Как брат ты хорош для троих своих братьев и сестры. Как биатлонист ты лучшее, что видел мир. Как папа ты показал всем, что действительно важно в этой жизни.
Как старший брат я горжусь тем, чего ты добился и кем ты являешься», – написал Тарьей.
Йоханнес Бо объявил об уходе сквозь слезы – за год до Олимпиады и в погоне за рекордом. Что?!
«Никого выше, никого рядом🐐». Биатлон провожает Йоханнеса Бо
Опубликовала: Мария Величко
Источник: www.instagram.com
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