Тарьей Бо о дальнейшей карьере: «Я уже принял решение и знаю, что буду делать. Но не думаю, что об этом нужно говорить сегодня»

Биатлонист Тарьей Бо заявил, что уже принял решение о дальнейшей карьере.

Накануне брат Тарьейя Йоханнес объявил, что уйдет из биатлона после окончания текущего сезона.

– Я уже принял решение и знаю, что буду делать. Но не думаю, что об этом нужно говорить сегодня. Знаю, что это произойдет. Это будет новая глава в истории Бо.

– Итак, когда в следующий раз будет созвана пресс-конференция, мы будем говорить о вашем будущем?

– Да, это, конечно, может случиться. Йоханнес знал, что он хочет сказать. Он всегда был таким – у него короткий промежуток от принятия решения до реализации. Так было всегда на протяжении всей его карьеры. Теперь, я думаю, он почувствовал облегчение, – сказал Тарьей Бо.