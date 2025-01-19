Тарьей Бо о дальнейшей карьере: «Я уже принял решение и знаю, что буду делать. Но не думаю, что об этом нужно говорить сегодня»
Биатлонист Тарьей Бо заявил, что уже принял решение о дальнейшей карьере.
Накануне брат Тарьейя Йоханнес объявил, что уйдет из биатлона после окончания текущего сезона.
– Я уже принял решение и знаю, что буду делать. Но не думаю, что об этом нужно говорить сегодня. Знаю, что это произойдет. Это будет новая глава в истории Бо.
– Итак, когда в следующий раз будет созвана пресс-конференция, мы будем говорить о вашем будущем?
– Да, это, конечно, может случиться. Йоханнес знал, что он хочет сказать. Он всегда был таким – у него короткий промежуток от принятия решения до реализации. Так было всегда на протяжении всей его карьеры. Теперь, я думаю, он почувствовал облегчение, – сказал Тарьей Бо.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: TV2
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