Майгуров о ситуации с Падиным: «Перед Новым годом обсудили все текущие вопросы. Я проинформировал о том, что у каждого тренера свой план и график работы»
Виктор Майгуров высказался о ситуации с тренером Андреем Падиным.
Ранее издание «РБ Спорт» сообщало, что тренер женской сборной России по биатлону Падин де-факто отстранен от работы с командой из-за «коренных разногласий» с Михаилом Шашиловым.
«Перед Новым годом мы обсудили все текущие вопросы. Я проинформировал о том, что у каждого тренера есть свой план и график работы. Поэтому по согласованию со старшими тренерами утвержден план работы до конца сезона.
Что касается дополнительных групп, мы будем это обсуждать. Но каждый год тот же Минспорт говорит нам, что у нас слишком много групп», – сказал глава Союза биатлонистов России.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Матч ТВ»
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