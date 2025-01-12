  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • Майгуров о ситуации с Падиным: «Перед Новым годом обсудили все текущие вопросы. Я проинформировал о том, что у каждого тренера свой план и график работы»
0

Майгуров о ситуации с Падиным: «Перед Новым годом обсудили все текущие вопросы. Я проинформировал о том, что у каждого тренера свой план и график работы»

Виктор Майгуров высказался о ситуации с тренером Андреем Падиным.

Ранее издание «РБ Спорт» сообщало, что тренер женской сборной России по биатлону Падин де-факто отстранен от работы с командой из-за «коренных разногласий» с Михаилом Шашиловым.

«Перед Новым годом мы обсудили все текущие вопросы. Я проинформировал о том, что у каждого тренера есть свой план и график работы. Поэтому по согласованию со старшими тренерами утвержден план работы до конца сезона.

Что касается дополнительных групп, мы будем это обсуждать. Но каждый год тот же Минспорт говорит нам, что у нас слишком много групп», – сказал глава Союза биатлонистов России. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: &laquo;Матч ТВ&raquo;
logoсборная России жен
logoАндрей Падин
logoВиктор Майгуров
logoМихаил Шашилов
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
⚡️ Кубок мира. Швеция выиграла смешанную эстафету, Франция – 2-я, Норвегия – 3-я
23525 минут назад
Виктор Майгуров: «Наша цель – Олимпийские игры 2026 года, как бы там ни было»
135 минут назад
Кубок России. Общий зачет. Бабиков вышел в лидеры, Латыпов – 2-й, Бажин – 3-й
1140 минут назад
Рустам Каюмов: «Я не умею быстро стрелять, моя задача была – сконцентрироваться на точности. Стреляешь ноль – и это дает тебе большое преимущество на трассе»
1сегодня, 13:18
Анна Сола: «Возможно, придется пропускать гонки, чтобы ехать на выборы. Но наш президент сказал, что лучший голос – это финиш с флагом. Сегодня получилось, и я очень рада»
8сегодня, 13:02
Кубок мира. Сингл-микст. Сборная Франции быстрейшей на лыжне, Норвегия проиграла 10 секунд, Финляндия – лучшая по скорострельности
сегодня, 12:23
⚡️ Кубок мира. Сингл-микст. Сеппяля и Минккинен победили в сингл-миксте, Фийон-Майе и Боте – 2-е, Штрелов и Гротиан – 3-и
150сегодня, 12:06
❄️ Кубок России. Сола победила в суперспринте, Резцова – 2-я, Смольская – 3-я
54сегодня, 11:56
❄️ Кубок России. Суперспринт. Каюмов победил, Бектуганов – 2-й, Бабиков – 3-й
41сегодня, 11:22
Майгуров о допуске россиян к международным турнирам: «На взгляд IBU, не произошло существенных изменений, которые могли бы помочь вернуться к диалогу»
9сегодня, 10:28
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок России. Общий зачет. Наталия Шевченко продолжает лидировать, Сливко – 2-я, Резцова – 3-я
1341 минуту назад
Кубок IBU. Гонка преследования. Дале-Шевдал одержал победу, Фрей – 2-й, Цобель – 3-й
сегодня, 13:36
Кубок мира. Зачет смешанных эстафет. Франция лидирует, Германия – 2-я, Швеция – 3-я
сегодня, 12:30
Кубок IBU. Гонка преследования. Менжен победила, Фемстейневик – 2-я, Полен – 3-я
1сегодня, 10:30
Анастасия Халили: «Нужно привыкать к стабильной стрельбе и равняться на Плюснину»
3вчера, 18:28
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Йоханнес Бо продолжает лидировать, Лагрейд вышел на 2-е место, Жаклен – 3-й
вчера, 15:19
Кубок наций (жен). Франция продолжает лидировать, Швеция – 2-я, Германия – 3-я
3вчера, 12:52
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Жанмонно вышла в лидеры, Пройс – 2-я, Симон – 3-Я
вчера, 12:49
Александр Логинов: «В пятницу утром увидел небольшое покраснение в горле, была заложенность носа, поэтому в такую дождливую и мокрую погоду решил не рисковать»
1вчера, 08:34
Кубок наций. Норвегия лидирует, Франция отстает на 11 очков, Швеция – 3-я
210 января, 15:20
Рекомендуем