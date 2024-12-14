Наталия Шевченко: «Выдала финиш как могла, но четыре секунды не хватило. Надежда на победу была, но Сливко шла хорошо»

Наталия Шевченко заявила, что отдала все силы на последнем круге в спринте.

В субботу Шевченко с одним промахом стала второй на этапе Альфа-Банк Кубка России по биатлону в Ижевске. Она уступила победительнице Виктории Сливко четыре секунды.

«Меня вели по дистанции последний круг. Немного проигрывала, выдала финиш как могла, но четыре секунды не хватило. Конечно, надежда на победу была, но, судя по движениям, Вика шла хорошо, поэтому думала, что останусь вторая.

На старте у нас была разница 30 секунд. После штрафного круга понимала, что выйду за Викой, так как она стреляла ноль. Круг шли вместе, я не пыталась догонять и убегать, потому что шла в своем комфортном темпе, чтобы стоя не намазать. Сейчас лыжи работали намного лучше, чем в индивидуальной гонке, поэтому я получила удовольствие», – сказала Шевченко.