Даниил Серохвостов: «Кубок мира? Вообще не думаю об этом. Просто рад бегать, и все»

Серохвостов заявил, что не думает о Кубке мира, а просто рад соревноваться.

Биатлонист выиграл гонку преследования на этапе Кубка России в Ханты-Мансийске.

«Я просто порадовался так. Было слишком легко? Сегодня тяжелый день был, тяжело на трассе. Поэтому совсем не легко.

Есть ли куда добавить? Думаю, есть. Форма неидеальная. Хорошая, но не идеальная. Была бы идеальная – было бы легко в гонке. Судя по тому, что я прихожу потом домой и лежу на диване – мне не особо легко.

Кубок мира? Вообще не думаю об этом. Я просто рад бегать и все», – сказал Даниил Серохвостов в эфире «Матч ТВ».