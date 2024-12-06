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Кубок мира. Самуэльссон показал лучший ход, Жаклен проиграл 11 секунд, но стал лучшим по скорострельности

Себастьян Самуэльссон показал лучший лыжный ход в спринте на этапе Кубка мира.

Кубок мира по биатлону-2024/25

1-й этап

Контиолахти, Финляндия

Мужчины

Спринт

Лыжный ход

1. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 21.08,0 

2. Эмильен Жаклен (Франция) – 11,3

3. Йоханнес Бо (Норвегия) – 11,7

4. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) – 15,0

5. Вебьорн Сорум (Норвегия) – 24,0

6. Филипп Наврат (Германия) – 25,1

7. Мартин Понсилуома (Швеция) – 25,3

8. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 31,1

9. Жереми Финелло (Швейцария) – 31,5

10. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 32,0...

12. Кэмпбелл Райт (США) – 33,6...

14. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 35,8...

16. Тарьей Бо (Норвегия) – 38,3

Скорострельность

1. Эмильен Жаклен (Франция) – 44,6 (0)

2. Адам Раннелс (Канада) – 46,9 (3)

3. Антон Видмар (Словения) – 48,4 (3)

4. Тимофей Лапшин (Южная Корея) – 48,6 (1)

5. Якко Ранта (Финляндия) – 48,8 (0)

6. Давид Коматц (Австрия) – 49,4 (0)...

22. Йоханнес Бо (Норвегия) – 52,5 (2)

31. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 53,5 (1)...

33. Кэмпбелл Райт (США) – 54,2 (0)...

35. Филипп Наврат (Германия) – 54,7 (0)...

69. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 59,2 (1)

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sports
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Вебьорн Сорум
logoЙоханнес Дале-Шевдал
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