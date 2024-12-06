Кубок мира. Самуэльссон показал лучший ход, Жаклен проиграл 11 секунд, но стал лучшим по скорострельности
Кубок мира по биатлону-2024/25
1-й этап
Контиолахти, Финляндия
Мужчины
Спринт
Лыжный ход
1. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 21.08,0
2. Эмильен Жаклен (Франция) – 11,3
3. Йоханнес Бо (Норвегия) – 11,7
4. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) – 15,0
5. Вебьорн Сорум (Норвегия) – 24,0
6. Филипп Наврат (Германия) – 25,1
7. Мартин Понсилуома (Швеция) – 25,3
8. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 31,1
9. Жереми Финелло (Швейцария) – 31,5
10. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 32,0...
12. Кэмпбелл Райт (США) – 33,6...
14. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 35,8...
16. Тарьей Бо (Норвегия) – 38,3
Скорострельность
1. Эмильен Жаклен (Франция) – 44,6 (0)
2. Адам Раннелс (Канада) – 46,9 (3)
3. Антон Видмар (Словения) – 48,4 (3)
4. Тимофей Лапшин (Южная Корея) – 48,6 (1)
5. Якко Ранта (Финляндия) – 48,8 (0)
6. Давид Коматц (Австрия) – 49,4 (0)...
22. Йоханнес Бо (Норвегия) – 52,5 (2)
31. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 53,5 (1)...
33. Кэмпбелл Райт (США) – 54,2 (0)...
35. Филипп Наврат (Германия) – 54,7 (0)...
69. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 59,2 (1)
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