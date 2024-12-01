Кубок IBU. Лиен победила в гонке преследования, Вайдель – 2-я, Бене – 3-я
Ида Лиен выиграла гонку преследования на этапе Кубка IBU по биатлону в Идре.
Кубок IBU по биатлону-2024/25
1-й этап
Идре, Швеция
Женщины
Гонка преследования
1. Ида Лиен (Норвегия) – 32.24,6 (4)
2. Анна Вайдель (Германия) – 35,8 (2)
3. Камиль Бене (Франция) – 1.22,7 (5)
4. Пола Боте (Франция) – 1.34,0 (7)
5. Марион Визенсартер (Германия) – 1.49,8 (3)
6. Сири Скар (Норвегия) – 1.53,3 (4)
7. Хло Шевалье (Франция) – 2.04,4 (5)
8. Фани Бертран (Франция) – 3.00,5 (1)
9. Йоханна Скоттхайм (Швеция) – 3.02,3 (4)
10. Эмма Нильссон (Швеция) – 3.12,4 (5)
11. Рагнхильд Фемстейневик (Норвегия) – 3.13,1 (7)
12. Каролине Эрдал (Норвегия) – 3.54,6 (7)
13. Марит Скуган (Норвегия) – 3.58,0 (8)
14. София Шнайдер (Германия) – 4.10,4 (7)
Опубликовано: Полина Лоцик
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