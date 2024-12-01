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Кубок IBU. Лиен победила в гонке преследования, Вайдель – 2-я, Бене – 3-я

Ида Лиен выиграла гонку преследования на этапе Кубка IBU по биатлону в Идре.

Кубок IBU по биатлону-2024/25

1-й этап

Идре, Швеция

Женщины

Гонка преследования

1. Ида Лиен (Норвегия) – 32.24,6 (4)

2. Анна Вайдель (Германия) – 35,8 (2)

3. Камиль Бене (Франция) – 1.22,7 (5)

4. Пола Боте (Франция) – 1.34,0 (7)

5. Марион Визенсартер (Германия) – 1.49,8 (3)

6. Сири Скар (Норвегия) – 1.53,3 (4)

7. Хло Шевалье (Франция) – 2.04,4 (5)

8. Фани Бертран (Франция) – 3.00,5 (1)

9. Йоханна Скоттхайм (Швеция) – 3.02,3 (4)

10. Эмма Нильссон (Швеция) – 3.12,4 (5)

11. Рагнхильд Фемстейневик (Норвегия) – 3.13,1 (7)

12. Каролине Эрдал (Норвегия) – 3.54,6 (7)

13. Марит Скуган (Норвегия) – 3.58,0 (8)

14. София Шнайдер (Германия) – 4.10,4 (7)

Опубликовано: Полина Лоцик
logoсборная Норвегии жен
Пола Боте
Марит Скуган
результаты
logoИда Лиен
logoсборная Италии жен
Мартина Трабукки
logoсборная Австрии жен
Йоханна Скоттхайм
logoКаролине Эрдал
logoсборная Германии жен
logoсборная Франции жен
logoХло Шевалье
София Шнайдер
Марлен Фихтнер
Беатриче Трабукки
Сири Скар
logoКубок IBU
Марион Визенсартер (Дайгентеш)
Камиль Бене
logoсборная Швеции жен
Эмма Нильссон
logoсборная Чехии жен
Рагнхильд Фемстейневик
logoТереза Винкларкова
Фани Бертран
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