Кубок IBU. Лиен победила в гонке преследования, Вайдель – 2-я, Бене – 3-я

Ида Лиен выиграла гонку преследования на этапе Кубка IBU по биатлону в Идре.

Кубок IBU по биатлону-2024/25 1-й этап Идре, Швеция Женщины Гонка преследования 1. Ида Лиен (Норвегия) – 32.24,6 (4) 2. Анна Вайдель (Германия) – 35,8 (2) 3. Камиль Бене (Франция) – 1.22,7 (5) 4. Пола Боте (Франция) – 1.34,0 (7) 5. Марион Визенсартер (Германия) – 1.49,8 (3) 6. Сири Скар (Норвегия) – 1.53,3 (4) 7. Хло Шевалье (Франция) – 2.04,4 (5) 8. Фани Бертран (Франция) – 3.00,5 (1) 9. Йоханна Скоттхайм (Швеция) – 3.02,3 (4) 10. Эмма Нильссон (Швеция) – 3.12,4 (5) 11. Рагнхильд Фемстейневик (Норвегия) – 3.13,1 (7) 12. Каролине Эрдал (Норвегия) – 3.54,6 (7) 13. Марит Скуган (Норвегия) – 3.58,0 (8) 14. София Шнайдер (Германия) – 4.10,4 (7)