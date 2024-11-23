Динара Смольская: «В этом году больше работала над силовыми качествами, возвращении своего тела после родов. Мощность ко мне пришла, стараюсь ее реализовать»

Динара Смольская заявила, что к ней возвращается мощность.

Белорусская биатлонистка Смольская выиграла гонку преследования на этапе Альфа-Банк Кубка Содружества в Ханты-Мансийске, допустив два промаха.

«Я вчера пыталась сохранить энергию, сохранить эмоции после четвертого места [в спринте]. Была безумно счастлива, что буду близко к лидерам, поэтому сегодня даю волю эмоциям.

На первом рубеже была какая-то ошибка – скорее всего, по ветру. На втором рубеже был очень досадный промах, который я должна была попасть. Я разозлилась и приняла решение, что буду атаковать на трассе и стоя точно не буду мазать.

Над техникой, к сожалению, в этом году мало работала. Наверное, больше над силовыми качествами, возвращении своего тела после родов. Мощность ко мне пришла, теперь стараюсь ее реализовать. Думаю, у меня сегодня получилось», – сказала Смольская в эфире «Матч ТВ».