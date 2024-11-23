Динара Смольская: «В этом году больше работала над силовыми качествами, возвращении своего тела после родов. Мощность ко мне пришла, стараюсь ее реализовать»
Белорусская биатлонистка Смольская выиграла гонку преследования на этапе Альфа-Банк Кубка Содружества в Ханты-Мансийске, допустив два промаха.
«Я вчера пыталась сохранить энергию, сохранить эмоции после четвертого места [в спринте]. Была безумно счастлива, что буду близко к лидерам, поэтому сегодня даю волю эмоциям.
На первом рубеже была какая-то ошибка – скорее всего, по ветру. На втором рубеже был очень досадный промах, который я должна была попасть. Я разозлилась и приняла решение, что буду атаковать на трассе и стоя точно не буду мазать.
Над техникой, к сожалению, в этом году мало работала. Наверное, больше над силовыми качествами, возвращении своего тела после родов. Мощность ко мне пришла, теперь стараюсь ее реализовать. Думаю, у меня сегодня получилось», – сказала Смольская в эфире «Матч ТВ».
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий