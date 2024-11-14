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Нуждов о том, почему на Кубке МЛКБ один этап: «Коллеги увеличили плотность календаря до того, чтобы осталось только одно место»

Алексей Нуждов рассказал, почему Кубок МЛКБ включает только один этап.

Нуждов – генеральный директор Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ) и президент Федерации биатлона Московской области.

Кубок МЛКБ пройдет 16-17 ноября в Ханты-Мансийске.

– Вы хотели четыре этапа в этом сезоне. Проблема только в плотности календаря?

– Да, только в этом. Нет физической возможности найти свободные даты для этих четырех этапов.

– Думаете в следующих сезонах будет менее плотный календарь?

– Когда мы предлагали четыре этапа, исходили из анализа календаря предыдущих сезонов. Там все это работало. Мы и предлагали коллегам, что если будет такой же календарь, то хотим в свободные даты поставить четыре этапа. Коллеги сказали: «Мы подумаем и вернемся». Вернулись, увеличив плотность календаря до того, чтобы осталось только одно место. Чем руководствовались при обдумывании? Я не знаю. Догадываюсь.

СБР не включается в проект, потому что не хотят портить отношения и договоренности с IBU. Насколько бы вам было легче, если бы вы работали с СБР в связке?

– А что такое связка?

– Что хотя бы можно прийти и попросить освободить место для проведения своих соревнований.

– То, что вы предлагаете, ровно то мы и обсуждали с президентом федерации, когда мы разговаривали про четыре этапа. Садились и очно общались. После видеоконференции проводили. Мы показывали даже свой проект календаря, основываясь на предыдущем сезоне.

– К чему бы вы хотели прийти через год?

– Как идеалист – чтобы через год в лиге приняли участие сопоставимое количество участников, которое выступает на Кубке мира. Как реалист, наверное, так скажу: будет хорошо, если увеличится количество стартов до четырех этапов и будут выступать хотя бы две, а лучше три страны, помимо России и Беларуси. Это будет результат, свидетельствующий о хорошей динамике развития лиги, – сказал Нуждов.

Встречайте наш биатлон: гонок и денег все больше, а еще будет шоу с лыжниками

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спорт-Экспресс
logoСоюз биатлонистов России
logoАлексей Нуждов
Международная лига клубного биатлона
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