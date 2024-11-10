Биатлонист Латыпов и футболист Фролов провели совместный челлендж по своим видам спорта
Трехкратный олимпийский призер Латыпов посетил базу самарских «Крыльев Советов», где посоревновался с вратарем Фроловым.
Согласно задумке, челлендж состоял из четырех упражнений: пенальти, стрельба по мишеням в спокойном состоянии, передачи на точность, стрельба на высоком пульсе.
Для усложнения Фролов бегал вокруг фишек перед исполнением пенальти, а Латыпов – перед первой стрельбой.
В итоге вратарь «Крыльев» выиграл челлендж: он был лучше по пенальти, передачам, а уступил лишь во втором стрелковом задании. В первом зафиксировали ничью.
«Евгений, конечно, меня удивил, особенно в стрельбе. Видно: уверенный. Не зря говорят, что чувак на пенальти – вратарь – должен быть уверенным. Вот у него это есть, мне это нравится, импонирует.
Поэтому я получил удовольствие. Надеюсь, что он тоже получил и в ближайших играх у них будет этот настрой на победу», – сказал Латыпов.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий