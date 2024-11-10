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Биатлонист Латыпов и футболист Фролов провели совместный челлендж по своим видам спорта

Биатлонист Эдуард Латыпов и футболист Евгений Фролов провели совместный челлендж.

Трехкратный олимпийский призер Латыпов посетил базу самарских «Крыльев Советов», где посоревновался с вратарем Фроловым.

Согласно задумке, челлендж состоял из четырех упражнений: пенальти, стрельба по мишеням в спокойном состоянии, передачи на точность, стрельба на высоком пульсе.

Для усложнения Фролов бегал вокруг фишек перед исполнением пенальти, а Латыпов – перед первой стрельбой.

В итоге вратарь «Крыльев» выиграл челлендж: он был лучше по пенальти, передачам, а уступил лишь во втором стрелковом задании. В первом зафиксировали ничью.

«Евгений, конечно, меня удивил, особенно в стрельбе. Видно: уверенный. Не зря говорят, что чувак на пенальти – вратарь – должен быть уверенным. Вот у него это есть, мне это нравится, импонирует.

Поэтому я получил удовольствие. Надеюсь, что он тоже получил и в ближайших играх у них будет этот настрой на победу», – сказал Латыпов.

ВИДЕО

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
logoКрылья Советов
logoсборная России
logoЕвгений Фролов
logoЭдуард Латыпов
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