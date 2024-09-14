Никита Поршнев: «Я очень рад медали, что именно реализовался в ходе, но так стрелять нельзя»

Никита Поршнев оценил выступление в спринте на летнем чемпионате России.

Поршнев занял в гонке второе место, допустив два промаха. Победил Петр Пащенко.

«Пащенко победил в лучших традициях Дарио Колоньи. Но какие его годы?

Я очень рад медали, что именно реализовался в ходе, но так стрелять нельзя. Всем надо еще работать над этим. Спасибо региону!

Я вылетел из сборной, готовлюсь в региональной команде. Там меня очень поддерживают, что очень важно для возвращения в сборную. Я настроен вернуться в этом году», — сказал Поршнев.