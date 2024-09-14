Никита Поршнев: «Я очень рад медали, что именно реализовался в ходе, но так стрелять нельзя»
Никита Поршнев оценил выступление в спринте на летнем чемпионате России.
Поршнев занял в гонке второе место, допустив два промаха. Победил Петр Пащенко.
«Пащенко победил в лучших традициях Дарио Колоньи. Но какие его годы?
Я очень рад медали, что именно реализовался в ходе, но так стрелять нельзя. Всем надо еще работать над этим. Спасибо региону!
Я вылетел из сборной, готовлюсь в региональной команде. Там меня очень поддерживают, что очень важно для возвращения в сборную. Я настроен вернуться в этом году», — сказал Поршнев.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
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