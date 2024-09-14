Петр Пащенко: «Не думал, что выиграю сегодня. Настраивался на хорошую работу на рубеже. Доволен, что у меня частично что‑то получилось»
Петр Пащенко высказался о победе в спринте на чемпионате России по летнему биатлону.
— Сильно волновался перед гонкой. Не думал, что выиграю сегодня. Настраивался на хорошую работу на рубеже. Доволен, что у меня частично что‑то получилось.
— Что происходит со стрельбой на рубежах в Красноярске?
— Здесь нормальная ситуация для предсезонной подготовки, ветер имеет повышенную плотность и вносит свои коррективы. Нужно готовиться и в зиму входить с нормальной процентовкой, — сказал Пащенко.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
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