Петр Пащенко: «Не думал, что выиграю сегодня. Настраивался на хорошую работу на рубеже. Доволен, что у меня частично что‑то получилось»

Петр Пащенко высказался о победе в спринте на чемпионате России по летнему биатлону.

— Сильно волновался перед гонкой. Не думал, что выиграю сегодня. Настраивался на хорошую работу на рубеже. Доволен, что у меня частично что‑то получилось.

— Что происходит со стрельбой на рубежах в Красноярске?

— Здесь нормальная ситуация для предсезонной подготовки, ветер имеет повышенную плотность и вносит свои коррективы. Нужно готовиться и в зиму входить с нормальной процентовкой, — сказал Пащенко.