Эмильен Жаклен в новом сезоне будет выступать на лыжах Madshus
Эмильен Жаклен в новом сезоне будет выступать на лыжах Madshus.
Ранее французский биатлонист прекратил сотрудничество с Rossignol.
«Madshus, старейший действующий лыжный бренд, с гордостью сообщает о приходе в команду Эмильена Жаклена.
Эмильен будет использовать лыжи и ботинки Madshus с креплениями Rottefella.
Он присоединится к остальной команде и внесет ключевой вклад в разработку продуктов следующего поколения, ориентируясь на Олимпиаду в Милане 2026 года», – говорится в заявлении бренда.