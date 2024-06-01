Эмильен Жаклен в новом сезоне будет выступать на лыжах Madshus.

Ранее французский биатлонист прекратил сотрудничество с Rossignol.

«Madshus, старейший действующий лыжный бренд, с гордостью сообщает о приходе в команду .

Эмильен будет использовать лыжи и ботинки Madshus с креплениями Rottefella.

Он присоединится к остальной команде и внесет ключевой вклад в разработку продуктов следующего поколения, ориентируясь на Олимпиаду в Милане 2026 года», – говорится в заявлении бренда.