Жаклен о своей фотовыставке в Париже: «Чувствую себя художником в том смысле, что у меня есть потребность в самовыражении»

Биатлонист Эмильен Жаклен высказался о своей фотовыставке в Париже.

С 24 мая по 2 июня Жаклен презентует 25 снимков, сделанных во время тренировок и путешествий в сезоне-2022/23. Серия работ получила название «Альтер эго».

Об этом пишет издание Nordic Magazine, публикуя фото с выставки.

«Фотовыставка – это демонстрация себя. И это не биатлон, в котором я должен что-то доказывать. Здесь (на выставке) мне доказывать нечего, я просто самовыражаюсь. Меня приняли крайне положительно. Я действительно ценю, что здесь очень много людей, это невероятно – и главное, что среди них не только фанаты биатлона.

Я чувствую себя художником в том смысле, что у меня есть реальная потребность в самовыражении, будь то чувства дружбы или любви, будь то спорт или искусство фотографии. Мне всегда нужно говорить о том, что я думаю или чувствую, мне нравится проявлять себя», – сказал четырехкратный чемпион мира по биатлону Жаклен.