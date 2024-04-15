Светлана Слепцова: «Не пришел бы Пихлер, я бы не опустилась на такое дно, откуда уже не стучат. Потом осознала, что это просто был не мой тренер»

Слепцова рассказала, как «опустилась на дно» после работы с Пихлером.

Немец Вольфганг Пихлер тренировал женскую сборную России по биатлону с 2011 по 2013 год.

– Вы бы что-то поменяли в своей карьере, если бы могли отмотать время назад?



- Было много спорных моментов. К примеру, когда к нам пришел Пихлер. Но не пришел бы он, я бы не опустилась на такое дно, откуда уже не стучат. И я бы не поработала с Валерием Медведцевым, который вытащил меня оттуда.

Понятно, что у меня потом не было суперкрутых результатов, но я все равно вернулась на чемпионат и на Кубок мира. Все произошло так, как должно было. Провела прекрасные три года с Пихлером вот, ха-ха.

– Прекрасные в кавычках?

– Да нет на самом деле. Понятно, что злилась и ненавидела в какие-то моменты. Возможно, говорила какие-то нехорошие вещи про него. Но потом по прошествии времени осознала, что это просто был не мой тренер.

А прекрасные три года с ним были еще и потому, что мы все это время практически не вылезали из Европы, ха-ха. Он нам показал много новых мест. В целом в итоге я рада, что не поехала в Сочи. Сначала была разочарована, а теперь, после всего, что произошло, понимаю, что и не очень хотелось там оказаться. Я была там как гость и болельщик., – сказала олимпийская чемпионка Ванкувера-2010 Светлана Слепцова.