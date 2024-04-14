Виктория Сливко: «Все рейтинги показывают, что Наталия Шевченко – сильнейшая в России. Но я недалеко от нее»

Виктория Сливко рассказала, кого считает лучшей биатлонисткой России.

– Вы согласно, что Шевченко – лучшая среди российских биатлонисток?

– Да, Наталия по сезону была стабильна. Все рейтинги показывают, что она сильнейшая в России.

Но скажу, что я недалеко от нее. Мы помним главные старты: Спартакиаду сильнейших, чемпионат России. Не будем напоминать, кто там был лучшим, – сказала Сливко в эфире «Матч ТВ».