Виктория Сливко: «Все рейтинги показывают, что Наталия Шевченко – сильнейшая в России. Но я недалеко от нее»

Теги сборная России жен Виктория Сливко Наталия Шевченко (Мекрюкова) Биатлон

Виктория Сливко рассказала, кого считает лучшей биатлонисткой России.

– Вы согласно, что Шевченко – лучшая среди российских биатлонисток?

– Да, Наталия по сезону была стабильна. Все рейтинги показывают, что она сильнейшая в России.

Но скажу, что я недалеко от нее. Мы помним главные старты: Спартакиаду сильнейших, чемпионат России. Не будем напоминать, кто там был лучшим, – сказала Сливко в эфире «Матч ТВ».

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3 комментария
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После всех слов этой Сливко ещё более жаль, что Шевченко не выступает на международной арене !! Сливко мы там видали
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Наталья Шевченко сильнейшая биатлониста, но Виктория рядом, хорошо прибавила в беге на лыжах, стреляла всегда хорошо
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вот я "клюю" обычно тех кто мне нравится)) правда штоль - бьет значит любит?
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