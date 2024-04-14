Виктория Сливко: «Есть такой вариант, что я буду тренироваться в команде. При условии, если там будет Падин, и я буду тренироваться по его плану»

Биатлонистка Виктория Сливко высказалась о возможных тренировках со сборной.

«Ситуация немножко сложная. Даже не знаю, говорить ли сейчас, потому что я еще не успела с Виктором Викторовичем (Майгуровым) поговорить. Я должна принять решение после разговора с ним.

Есть такой вариант, что я буду тренироваться в команде. При условии, если там будет Андрей Викторович (Падин), и я буду тренироваться по его плану.

Я говорила и в начале сезона, что Андрей Викторович 100% подготовит мне хороших соперниц, что и получилось. Поэтому в этом сезоне у нас такая классная борьба – и в Кубке страны, и в рейтинге СБР, и в Кубке Содружества. В прошлом году мы бегали так: кто-то летом хорошо, кто-то зимой. А в этом сезоне все стабильно бегут все девочки», – сказала Сливко в эфире «Матч ТВ».