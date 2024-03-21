Виктор Майгуров: «Хотел бы попробовать себя в фигурном катании. Базовые упражнения, прыжки, поддержки – наверное, это не сложно»

Виктор Майгуров заявил о желании попробовать себя в фигурном катании.

Президент Союза биатлонистов России ( ) принял участие в конькобежном гала‑шоу «Кристалл» в Москве.

– Для нас, представителей других видов спорта, встать на коньки – это что‑то новое. Мне, может быть, было проще, потому что я играл когда‑то в хоккей.

Конькобежный спорт недооценен, о нем мало знают, не везде есть большие катки. Если проводить такие мероприятия, недалек тот час, когда это изменится. Массовые катания, я знаю, вообще популярны.

– В каком еще виде спорта хотели бы еще себя попробовать?

– В фигурном катании.

– Получится?

– Базовые упражнения, базовые прыжки, поддержки, думаю, да. Когда ты умеешь стоять на коньках, наверное, это не сложно.

Вообще у нас биатлонисты универсальные солдаты – играют в футбол, волейбол, баскетбол, бег, горные лыжи, плавание. И в шахматы тоже можем поиграть, – сказал .