Виктор Майгуров: «Хотел бы попробовать себя в фигурном катании. Базовые упражнения, прыжки, поддержки – наверное, это не сложно»
Виктор Майгуров заявил о желании попробовать себя в фигурном катании.
Президент Союза биатлонистов России (СБР) принял участие в конькобежном гала‑шоу «Кристалл» в Москве.
– Для нас, представителей других видов спорта, встать на коньки – это что‑то новое. Мне, может быть, было проще, потому что я играл когда‑то в хоккей.
Конькобежный спорт недооценен, о нем мало знают, не везде есть большие катки. Если проводить такие мероприятия, недалек тот час, когда это изменится. Массовые катания, я знаю, вообще популярны.
– В каком еще виде спорта хотели бы еще себя попробовать?
– В фигурном катании.
– Получится?
– Базовые упражнения, базовые прыжки, поддержки, думаю, да. Когда ты умеешь стоять на коньках, наверное, это не сложно.
Вообще у нас биатлонисты универсальные солдаты – играют в футбол, волейбол, баскетбол, бег, горные лыжи, плавание. И в шахматы тоже можем поиграть, – сказал Майгуров.
– Базовые упражнения, базовые прыжки, поддержки, думаю, да
Ты зачем мне пять раз фигу показал?
- Я – фигурист!
Только зачем с базовых то начинать - надо хотя бы с акселя в 3.5 оборота, который обязателен для мужчин.
Лучше методички выдавайте на гора, типа:
,,Руководство этой организации погрузилось в глубокое зазеркалье’’
,,Международная система управления спортом больна и ангажирована и работает в угоду политического интереса ограниченного круга стран’’
И т.д. и т.п.
Занимайтесь своим делом, в СБР дела идут плохо.