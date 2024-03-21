Виктор Майгуров: «Хотел бы попробовать себя в фигурном катании. Базовые упражнения, прыжки, поддержки – наверное, это не сложно»

Теги Союз биатлонистов России Виктор Майгуров Биатлон

Виктор Майгуров заявил о желании попробовать себя в фигурном катании.

Президент Союза биатлонистов России (СБР) принял участие в конькобежном гала‑шоу «Кристалл» в Москве.

– Для нас, представителей других видов спорта, встать на коньки – это что‑то новое. Мне, может быть, было проще, потому что я играл когда‑то в хоккей.

Конькобежный спорт недооценен, о нем мало знают, не везде есть большие катки. Если проводить такие мероприятия, недалек тот час, когда это изменится. Массовые катания, я знаю, вообще популярны.

– В каком еще виде спорта хотели бы еще себя попробовать?

– В фигурном катании.

– Получится?

– Базовые упражнения, базовые прыжки, поддержки, думаю, да. Когда ты умеешь стоять на коньках, наверное, это не сложно.

Вообще у нас биатлонисты универсальные солдаты – играют в футбол, волейбол, баскетбол, бег, горные лыжи, плавание. И в шахматы тоже можем поиграть, – сказал Майгуров.

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25 комментариев
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Когда слушаешь / читаешь некоторых спикеров хочется попробовать себя в стрельбе.
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Вите нужно выйти
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Не то что не сложно - это элементарно. Пусть хотя бы тогда стреляет в прыжке по мишеням, тем более соответствующий опыт есть.
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Какая связь между умением стоять на коньках и прыжками? Хоккеисты тоже катаются на коньках, но что-то не видно, чтобы они прыгали многооборотные прыжки.
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– Получится?
– Базовые упражнения, базовые прыжки, поддержки, думаю, да

Ты зачем мне пять раз фигу показал?
- Я – фигурист!
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Витя, давай четверной флип! Это несложно. Вон, посмотрите на Нейтана Чена.))
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Что он курит?!
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Весеннее обострение, или претендент на следующий турнир шоу программ?
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Фигурное катание, затем танковый биатлон?
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Это руководитель чем то руководит, да деградация на лицо
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Ответ Katerina Sunny
Какая связь между умением стоять на коньках и прыжками? Хоккеисты тоже катаются на коньках, но что-то не видно, чтобы они прыгали многооборотные прыжки.
Стокилограммовым дяденькам максимум прыгать -бедуинский прыжок.
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Шутник, однако.
Только зачем с базовых то начинать - надо хотя бы с акселя в 3.5 оборота, который обязателен для мужчин.
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Ещё лучше совместить, стрельба по мишеням на коньках...
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Нет. Не надо.
Лучше методички выдавайте на гора, типа:
,,Руководство этой организации погрузилось в глубокое зазеркалье’’
,,Международная система управления спортом больна и ангажирована и работает в угоду политического интереса ограниченного круга стран’’
И т.д. и т.п.
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Если освоил "коньковый" ход, это не означает, что стал фигуристом.
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А у него диплом есть для фигурного катания?Хотя о чем это я
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Хотел пошутить, но получилось неудачно.
Занимайтесь своим делом, в СБР дела идут плохо.
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На коньках то кто угодно прыгнет, пусть лучше на лыжах четыре оборота скрутит.
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Деньги кончились. В Ледовых шоу для пенсионеров лучше платят
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Что то ваших универсальных солдат не видно,там где их навыки очень уместны....разбежались по тыловым ,теплым местам ,гребут миллионы ....
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Думаю, Камила Валиева с удовольствием научит такого уважаемого человека тройным и четверным прыжкам.
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Ответ Atsuktuvas
Когда слушаешь / читаешь некоторых спикеров хочется попробовать себя в стрельбе.
Может быть лучше пропить успокоительные, если вас слова незнакомого вам человека так задевают? Или к психиатру сходить.
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